Twitter in tilt a livello globale: cosa è successo nella notte

Il problema sembra interessare principalmente chi raggiunge Twitter via web ma anche chi usa l’app per dispositivi mobili non è esente da disguidi, anche se con geometrie diverse.

Mentre in Italia la situazione si sta normalizzando, in Giappone , Regno Unito e Stati Uniti gli utenti lamentano ancora disservizi. Da noi la piattaforma è accessibile, anche se sembrano esserci problemi di aggiornamento dei tweet.

Il down di Twitter

Tra gli utenti c’è chi non riesce a raggiungere la piattaforma, chi vede soltanto contenuti vetusti e chi riesce a farne uso soltanto in parte, riuscendo a vedere soltanto le risposte ricevute ai tweet scritti di proprio pugno.

Le cause (ignote)

Occorre puntualizzare su due aspetti: a luglio, quindi prima dei licenziamenti che hanno colpito circa 3.700 dipendenti, Twitter aveva sperimentato un down di massa durato circa un’ora. Allo stesso modo, durante gli scorsi giorni è trapelata la notizia secondo la quale sarebbero stati trafugati i dati di 400 milioni di utenti e, anche in questo caso, il furto è avvenuto prima dell’avvento dell’era Musk.

Non è da escludere, tuttavia, che la somma di questi due aspetti abbia avuto ricadute sul down che si sta verificando in queste ore, perché oggi Twitter ha uno staff ridotto all’osso - anche nel comprato della sicurezza della piattaforma - e necessita di aggiornamenti che, nel loro dispiego, possono avere creato qualche disguido. Sono soltanto teorie, in assenza di una versione ufficiale sull’accaduto.