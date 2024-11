La traduzione in tempo reale arriva su WhatsApp: come cambiano le conversazioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Con la nuova funzione introdotta da WhatsApp comunicare fra utenti delle piattaforma sarà sempre più facile, e non ci saranno più barriere linguistiche. La famosissima app, infatti, metterà a disposizione una traduzione automatica e in tempo reale dei messaggi, permettendoci di comunicare anche con utenti stranieri che parlano lingue diverse dalla nostra. Si tratta di una novità davvero interessante e utile, che certamente riscontrerà grande successo fra gli utilizzatori.

Con la traduzione in tempo reale le conversazioni saranno più rapide e semplici. Potremo inviare e/o ricevere messaggi di utenti stranieri senza avere la difficoltà della lingua, dato che WhatsApp penserà a tutto. Questa nuova funzione è stata possibile grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale, che sarà in grado di riconoscere la lingua e tradurre per noi. Ciò agevolerà le conversazioni, sia in ambito personale che lavorativo, abbattendo ogni barriere e collegando gli utenti col testo del mondo. Tutto ciò, ovviamente, senza spese aggiuntive. La funzione sarà utilizzabile dopo aver aggiornato l'applicazione.

Ma come funzionerà la traduzione automatica? Come abbiamo detto, WhatsApp si avvale dell'AI. Basterà scrivere un messaggio che intendiamo inviare a una persona che parla una lingua diversa e la funzione provvederà da sola a tradurre. Si pensi a quanto ciò potrà tornare utile, e in molti ambiti, dalla prenotazione di un albergo a un contatto con aziende straniere. Ad oggi sono possibili traduzioni in inglese, spagnolo, portoghese, hindi e arabo, ma il numero di lingue traducibili sta aumentando e incrementerà nel tempo.

Con questa funzione WhatsApp ha fatto sicuramente un passo in avanti, rendendo i suoi utenti interconnessi a livello mondiale.

Utilizzare la nuova funzione è molto semplice, e i messaggi tradotti verranno distinti dagli altri e contrassegnati da un'. Importante precisare che non si tratta solo dei messaggi scritti. Si potranno tradurre anche i messaggi vocali, se non vere e proprie telefonate.

La novità sarà disponibile su tutte le piattaforme.