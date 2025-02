WhatsApp, arriva la traduzione automatica della lingua: come funziona

Ascolta ora 00:00 00:00

Si accorciano le distanze, in tutto il mondo, dovute alle differenti lingue: prossimamente, su WhatsApp, sarà introdotta una funzionalità richiesta a gran voce già da molto tempo che consentirà di tradurre istantaneamente il linguaggio utilizzato grazie alla traduzioni automatiche che presto saranno utilizzate da milioni di utenti.

Come funziona

La notizia è stata anticipata dagli esperti di WaBetaInfo parlando delle novità per i Beta Android 2.25.4.5. " WhatsApp sta lavorando a una funzionalità per rilevare automaticamente la lingua dei messaggi per la traduzione, e sarà disponibile in un futuro aggiornamento!", spiegano. Alla domanda su quando potrà essere disponibile, gli esperti hanno detto che la funzionalità è tutt'ora in fase di sviluppo e, dunque, non sarà fruibile nemmeno dai beta tester. In pratica, grazie anche all'aiuto dell'intelligenza artificiale, il dispositivo capirà in quale lingua noi comunichiamo traducendo in maniera automatica nel nostro linguaggio a meno che, per qualsiasi motivio, decideremo che un dato testo dovrà essere tradotto in un'altra lingua.

L'opzione anche in offline

Addio, quindi, ai passaggi che facciamo oggi copia-incollando un testo e traducendolo con le varie opzioni presenti su Google, ad esempio. " In particolare, WhatsApp garantisce che tutte le traduzioni avvengano localmente sul dispositivo dell'utente tramite pacchetti di lingua, eliminando la necessità di inviare dati a server esterni". Quello che dicevamo poc'anzi, quindi: finiranno i "passaggi" da un'app all'altra per capire un discorso o un qualsiasi messaggio scritto in una lingua che non è la nostra. È importante sottolineare che la funzione sarà disponibile e pienamente operativa anche senza il bisogno di una connessione a Internet.

Quando sarà disponibile

Trovandosi ancora in fase di test, Meta non ha fatto sapere quando sarà possibile usufruire del servizio (che prima sarà per i beta tester come avviene solitamente). Si tratta, dunque, di un sistema di comunicazione che renderà il processo di traduzione più fluido, consentendo agli utenti di comunicare più facilmente tra le lingue. " Invece di impostare manualmente la lingua di traduzione, gli utenti potranno lasciare che WhatsApp la rilevi automaticamente, assicurando che tutti i messaggi vengano tradotti, indipendentemente dalla loro lingua originale", aggiunge WaBetaInfo.

È ovviamente prematuro dire quali saranno i passaggi che gli utenti dovranno fare sul proprio smartphone ma si sa già che per abilitare il rilevamento automatico della

il processo di rilevamento della lingua avverrà localmente sul dispositivo, preservando la privacy e la sicurezza dei messaggi"

lingua sarà necessario scaricare uno specifico pacchetto di lingua: in questo modo "