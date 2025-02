WhatsApp, la funzione che tutti cercano. Come trascrivere i vocali

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle ultime ore sui social qualcuno ha richiamato l'attenzione su una funzione richiestissima dagli utenti ma che non tutti conoscono che è già disponibile: stiamo parlando della trascrizione dei messaggi vocali di WhatsApp, uno strumento che consente di poter "leggere gli audio" quando si è impossibilitati ad ascoltarli o se sono tremendamente lunghi.

Come funziona

Quella che non è più una novità (ma a tanti ancora è ignota) è stata annunciata da Meta a novembre 2024 ed è entrata in funzione soltanto nel 2025, alcune settimane fa. Inizialmente, come sempre quando arrivano novità, era disponibile soltanto per i beta tester. Come accennato, con un semplice clic si potranno leggere i messaggi vocali avendo un diverso impatto, più veloce e immediato, con chi ci invia gli audio. Gli sviluppatori spiegano che le trascrizioni dei messaggi vocali funzioneranno, ovviamente, per il destinatario ma il mittente non potrà vedere le trascrizioni.

Come si attiva

Andiamo al dunque: per poterla attivare, chi possiede un iPhone o iPad dovrà andare direttamente all'interno dell'applicazione WhatsApp, cliccare su Impostazioni e andare sulla voce relativa alle Chat. A quel punto apparirà una schermata dove è scritto chiaramente " Trascrizione dei messaggi vocali ". La prima volta, quando si attiverà, si leggerà il seguente messaggio. " Leggi i tuoi messaggi vocali con le trascrizioni. I messaggi vocali rimangono protetti dalla crittografia end-to-end. Nessuno al di fuori di questa chat, nemmeno WhatsApp, può leggerne o ascoltarne il contenuto ".

A quel punto viene richiesto di scegliere la lingua: l'italiano si trova in testa, si clicca sull'opzione e apparirà un messaggio di conferma dopo il quale tutto sarà attivo. È importante sottolineare che la privacy non verrà intaccata in alcun modo, nessuno potrà leggere il contenuto degli audio.

Per chi non è (ancora) disponibile

In maniera molto facile e intuitiva, basta andare su un qualsiasi audio vocale, ci si clicca sopra e la prima opzione che si leggerà è "trascrivi": cliccando ancora una volta, si dovrà attendere qualche secondo che si completi la trascrizione e il gioco è fatto. Subito sotto il messaggio vocale si leggerà per intero la traduzione, una svolta richiesta da mesi da milioni di utenti che oggi sono accontentati.

Attenzione, però, perché per alcuni clienti ci sarà ancora da soffrire: se per Apple è già operativo, non è così per i clientiper i quali non è ancora possibile attivare la traduzione che, quasi certamente, sarà disponibile nelle prossime settimane.