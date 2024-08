Su WhatsApp arriva il "Privacy checkup": cos'è e perché è importante

Ascolta ora 00:00 00:00

La privacy degli utenti è al primo posto per WhatsApp, che arriva con una nuova funzione destanata proprio a questo scopo e a garantire la sicurezza dei dati di coloro che utilizzano la piattaforma. Si consideri infatti che questa app viene ormai impiegata da milioni di persone su tutto il globo, con rischi sempre maggiori. Il team di sviluppatori di WhatsApp ha allora deciso di insistere su una questione fondamentale come quella della privacy, lavorando a una nuova funzione chiamata "Privacy Checkup". Ma come funziona?

Così proteggere i propri dati sarà più facile

Stando alle ultime novità, "Privacy Checkup" sarebbe già stata messa a punto nelle ultime settimane e al momento è a disposizione di un numero limitato di utenti, che la stanno sperimentando. Si tratta di una nuova sezione accessibile dalle impostazioni di WhatsApp, che per adesso è stata resa disponibile solo per la versione beta per Android. Presto, in ogni caso, si troverà anche per iOS.

"Privacy Checkup" ha lo scopo di rendere più semplice e veloce la gestione della nostra privacy, guidandoci passo passo. Grazie ad essa, infatti, gli utenti della piattaforma possono configurare più rapidamente le impostazioni relative alla sicurezza e alla condivisione di certi dati, come a chi sia consentito visualizzare lo stato del proprio accesso, le informazioni personali o la foto sul profilo. Sempre in questo modo basteranno pochissimi passaggi per scegliere chi può aggiungersi a una chat di gruppo e chi no. Così WhatsApp intende dare più potere di gestione ai propri utenti, che avranno la possibilità di intervenire facilmente sulle impostazioni di sicurezza.

Si tratta di una funzione necessaria, visto anche il livello di attacchi informatici a cui stiamo assistendo nell'ultimo periodo.

Quando arriverà la funzione

Al momento, come abbiamo detto, si tratta di una versione beta data in prova ad alcuni utenti di

, che la stanno testando. Tutto però lascia pensare che molto presto la nuova funzione "Privacy Checkup" sarà disponibile anche per iOS, estendendosi a una platea di utenti ben più estesa. Non resta dunque che aspettare.