WhatsApp, nuovo indicatore sui messaggi di gruppo: ecco come funziona

Alcuni beta tester stanno già sperimentando la novità che WhatsApp lancerà al grande pubblico nelle prossime settimane: per sapere quanti utenti stanno partecipando attivamente a una conversazione sulle chat di gruppo è stato pensato un nuovo indicatore di digitazione che appare sull'elenco con tutti i contatti.

Di cosa si tratta

Immaginiamo di far parte di una chat di gruppo con una decina di persone: se fino a oggi quando più persone scrivono contemporaneamente WhatsApp mostra soltanto il nome di uno dei partecipanti attivi, dal prossimo futuro sarà visibile una stringa dinamica che indica il numero di partecipanti che effettivamente stanno scrivendo con la dicitura " 3 persone stanno scrivendo " (ad esempio) come viene anticipato dagli esperti di WaBetaInfo.

Cosa cambia adesso

In pratica, fino a questo momento non si può effettivamente capire chi sta partecipando live, in tempo reale, a ciò che viene scritto in una chat senza aprirla: una volta dentro, anche in quel caso, viene selezionato un nome scelto casualmente (che si alterna, eventualmente, con chi sta digitando nello stesso istante ma senza avere mai i due o più nomi in contemporanea). " Questa piccola modifica offre agli utenti una migliore percezione dell'attività di gruppo in tempo reale. Aggiunge trasparenza a ciò che accade nel gruppo senza richiedere loro di entrare nella chat", spiegano gli esperti. ​ "Questo indicatore aggiornato è particolarmente utile nei gruppi affollati, dove più persone potrebbero scrivere risposte contemporaneamente" .

Cosa accade con i messaggi vocali

La novità che stanno testando i beta tester di Android vale, però, soltanto per la scrittura: se più utenti staranno invece registrando messaggi vocali, WhatsApp continuerà a mostrare soltanto il nome di un partecipante nell'elenco chat proprio come avviene attualmente. La miglioria è stata pensata da Meta per avere un'idea più chiara di chi effettivamente sia attivo in una chat di gruppo aiutando gli utenti a decidere se aprire la chat immediatamente o controllarla più tardi. " Questa visibilità può anche aiutare gli utenti a capire quando un gruppo è particolarmente attivo, potenzialmente in risposta a qualcosa di importante. Per chi è impegnato, può essere un chiaro segnale di attesa prima di aprire la chat, sapendo che la conversazione è ancora in corso" .

Ricordiamo che questa novità

basata sul numero di chi sta scrivendo in una chat di gruppo sarà visibile direttamente nell'interfaccia della chat accanto alle icone del profilo dei partecipanti: non sarà, dunque, necessario essere all'interno della chat.