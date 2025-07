Gemini può leggere le chat di WhatsApp: ecco come impedirlo

Da ormai oltre un anno Google ha avviato il suo programma di intelligenza artificiale chiamato Gemini per aiutare gli utenti nelle più disparate situazioni. Soltanto negli ultimi giorni, però, il colosso americano ha introdotto significative novità sulla maniera in cui il suo programma agisce su alcune applicazioni dei dispositivi Android tra cui la "lettura" delle chat di WhatsApp a insaputa degli utenti.

Di cosa si tratta

Nel dettaglio, la nuova funzione di Gemini permette di avere interazioni automatiche, se non viene disattivato manualmente, non soltanto con WhatsApp ma anche con le applicazioni che riguardano Telefono e Messaggi. Anche se Google ha specificato che non si viene "spiati" ma che questa interazione può fornire aiuti pratici, in molti sono comunque preoccupati per la loro privacy. Gli utenti hanno ricevuto una comunicazione tramite mail dove è stato spiegato che tutti i dati che vengono (solo in maniera temporanea) presi da Gemini non servono per migliorare le performance dell'intelligenza artificiale e che scompaiono automaticamente dopo 3 giorni, 72 ore.

Cosa può fare Gemini

Chi si domanda quale siano le nuove funzioni con il recente aggiornamento deve sapere che l'intelligenza artificiale di Google è in grado in totale autonomia di impostare un timer ma anche inviare messaggi sia con la classica applicazione che tramite WhatsApp grazie all'opzione chiamata " Attività delle app Gemini ". Così facendo gli utenti possono essere aiutati nelle svariate attività quotidiane semplicemente impostando ciò che desiderano e poi tutto avverrà automaticamente. Il rovescio della medaglia è che queste opzioni, nei dispositivi Android, sono attivate automaticamente anche negli utenti che, invece, non hanno alcuna intenzione di essere "aiutati" in queste attività.

Come disattivare l'impostazione

Anche tra alcuni esperti di cybersicurezza serpeggia la critica che questa funzione non potesse essere applicata in automatico senza avere il consenso esplicito dei diretti interessati. Anche se Gemini è sicuramente un aiuto, non tutti desiderano l'attivazione di questa funzione. Per poter stare tranquilli, i clienti Android dovranno andare in Impostazioni, App e a quel punto disattivare Gemini o, se è previsto, rimuovere la funzione. Infatti, esiste la doppia scelta che consente soltanto di disattivarla ma anche quella di eliminarla.

Per la serenità degli utenti ricordiamo che Gemini non si trova su tutti i dispositivi Android e

che, soprattutto, non viene installata in automatico ma affinché sia attiva deve essere già presente sul dispositivo in questione. Per adesso, infine, chi utilizza Apple non è interessato da questa tipologia di cambiamento.