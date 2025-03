WhatsApp, restyling dell'interfaccia. In arrivo le animazioni delle icone

Ascolta ora 00:00 00:00

Arrivano altre novità in casa WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea si prepara a quello che potrebbe essere un importante restyling dell'interfaccia interna. Nella versione beta 2.25.6.10, infatti, sono state introdotte delle animazioni relative alle icone presenti nella parte inferiore della schermata.

"WhatsApp sta lanciando una funzionalità per generare icone di gruppo basate sull'intelligenza artificiale, disponibile solo per alcuni beta tester! ", è quanto riferito da Wabetainfo, portale dedicato alla piattaforma di Meta. "Le animazioni dell'interfaccia utente stanno arrivando su WhatsApp! L'ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.25.6.10 risolve un problema che impediva agli utenti di selezionare i video. Inoltre, suggerisce che gli effetti animati saranno introdotti per le schede di navigazione in basso in un futuro aggiornamento".

Il team di sviluppatori della piattaforma di messaggistica stanno dunque pensando a importanti novità. Le animazioni, presenti nella inferiore della schermata, riguardano le principali sezioni come "Chat", "Community", "Chiamate" e "Aggiornamenti". Con l'aggiornamento, queste icone si animeranno quando l'utente le selezionerà con il dito.

Oltre a ciò, la release 2.25.6.10 andrà a correggere un bug relativo alla selezione dei video, come appunto ricoradato dal team di Wabetainfo. Per il momento la nuova versione è stata rilasciata per Android, non si parla ancora di restyling per iPhone. In futuro, però, è probabile che le animazioni sbarcheranno anche su altre piattaforme e dispositivi. Sono previste anche per pc, con la differenza che le icone si animeranno quando saranno selezionate con il puntatore del mouse.

Non è affatto detto che questa novità, dopo il periodo di prova, diventerà effettiva.

Da ciò che si vede nel piccolo video dimostrativo pubblicato su X da Wabetainfo, con la nuova animazione le icone prendono vita, facendo un piccolo salto, una volta selezionate. Così l'interfaccia viene ripresentata come piùe moderna.