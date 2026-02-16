WhatsApp, come svuotare il “cestino” e liberare lo spazio

Quante volte sarà capitato di avere la memoria del proprio smartphone “piena” pur ignorando quali siano i file che occupano tanto spazio? In molti, infatti, spesso non si spiegano come sia possibile ma molto spesso la “colpa” è di quanto rimane nella memoria di WhatsApp.

Cosa succede

A volte capita che i gygabyte siano ben “nascosti” come nel caso dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Ovviamente, come avviene per foto, documenti, file e le app che decidiamo di scaricare sul nostro dispositivo, anche i contenuti delle varie chat di WhatsApp hanno un loro “peso”, non indifferente, in termini di memoria. Capita, dunque, che soprattutto sui cellulari con meno memoria ogni tanto si debba fare un po’ di pulizia e liberare spazio.

Come eliminare file dal cestino nascosto

Il processo è molto semplice: dopo essere entrati su WhatsApp, si deve andare sulle impostazioni e cercare “Spazio e dati”: a quel punto, apparirà la voce “Gestisci spazio”, si entra e si può vedere lo spazio utilizzato sul totale del proprio smartphone. Non solo: in testa troveremo tutte le chat che occupano più spazio dalla prima all’ultima. A quel punto si potrà entrare sulla singola chat per eliminare quel che non ci interessa più e riguadagnare spazio prezioso.

Se questo accade per iOS, per Android il sistema è simile: si devono cliccare i tre puntini in alto a destra, poi “Impostazioni”.

A quel punto si deve scegliere l’opzione “Mostra file di sistema nascosti”, toccare la freccia in alto a sinistra per tornare alla schermata precedente, e cliccare su “Spazio di archiviazione interno”. A quel punto si potrà fare lo stesso processo che vale per i telefoni Apple decidendo, di volta in volta, le chat da ripulire del tutto.