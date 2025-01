WhatsApp, ecco come per nascondere la chat da occhi indiscreti

Ascolta ora 00:00 00:00

Una delle app di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo, WhatsApp, sembra non avere ormai più segreti per gli utenti che la utilizzano molto spesso quotidianamente. Tutti, chi più chi meno, sono interessati alla propria privacy e in modo particolare al contenuto delle chat in cui si racchiudono chiacchiere, segreti, confidenze, documenti e quant'altro.

Come nascondere le chat

Per fare in modo che occhi indiscreti non si mettano a sbirciare il loro contenuto ci viene in aiuto uno strumento che si può facilmente impostare direttamente entrando sull'app: sia che si tratti di Apple o Android, bisognerà andare sulla voce Impostazioni e scopriremo un elenco di possibilità. Quella che più ci interessa, in questo caso, è la chat: cliccando scopriremo un altro menu ma per l'operazione che vogliamo fare noi dobbiamo attivare l'opzione "Mantieni le chat archiviate". Gli sviluppatori spiegano che " le chat archiviate resteranno nell'archivio quando ricevi un nuovo messaggio ".

Come funziona l'archivio

Ecco, a quel punto si avrà un menù che contiene le chat archiviate: chi ci sta accanto in un certo momento, dunque, non potrà leggere il contenuto che arriva dal mittente. Attenzione, però, perché il rovescio della medaglia è dimenticare di rispondere. Come scritto poco fa, se una o più chat vengono messe in archivio non arriva nessuna notifica sul nostro dispositivo, motivo per il quale dovremo andare "manualmente" a controllare se è arrivato un messaggio. Per far in modo che tutto venga ripristinato, all'occorrenza, basterà cliccae l'opzione "estrai dall'archivio" e la chat in questione tornerà a far parte del consueto elenco.

Le altre opzioni

Quando per noi è importante mantenere la privacy nelle più disparate situazioni di quotidianità, dunque, si potranno fare sparire le nostre conversazioni in modo semplice e pratico. Non da ora, insomma, WhatsApp offre molteplici possibilità: non dimentichiamo che, a prescindere da chi ci sta accanto e può leggere, le singole chat possono essere impostate per far sparire i messaggi dopo un timer predefinito che consente di cancellare ogni cosa in base all'opzione scelta: dopo 24 ore, dopo 7 giorni, dopo 90 giorni oppure mai.

Su WhatsApp, infine, esiste da tempo la crittografia end-to-end con quale si intende che " solo tu e la persona con cui stai parlando potete leggere

i messaggi, e nessun altro. Con il backup crittografato end-to-end, puoi aggiungere lo stesso livello di protezione ai backup Google e iCloud", spiegano gli sviluppatori sull'apposita sezione dedicata alle Faq