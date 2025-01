WhatsApp cambia le icone, ma non tutti gli utenti la prendono bene: ecco cosa cambia

Ascolta ora 00:00 00:00

Le ultime novità di WhatsApp non sembrano essere state molto apprezzate dagli utenti, che in queste ore stanno esprimendo diversi malumori.

Recentemente la celebre piattaforma di messaggistica istantanea ha apportato evidenti cambiamenti, andando a modificare proprio le icone, e questa è stata una vera e propria sorpresa per gli utilizzatori della app. Ad essere state cambiate, infatti, sono le icone profilo predefinite, cosa che è parsa come disorientate per alcuni utenti. In queste ultime ore in molti hanno espresso delle perplessità per questa scelta.

Le icone verranno infatti sostituite da altri simboli colorati. Una mossa che WhatsApp ha voluto tentare per rendere la sua piattaforma nuova e accattivante in un mercato in cui l'offerta è sempre più varia e all'avanguardia. Questo rimodernamento dell'aspetto grafico, tuttavia, rischia di causare l'effetto opposto, perché in molti sarebbero scontenti.

Le modifiche saranno presenti sui dispositivi iOS che Android, e a subirle saranno sia gli utenti privati che i gruppi WhatsApp e le community. Spariranno le immagini grigie, che verranno sostituite da icone colorate e personalizzate. Per fare un esempio, nelle chat private comparirà un'icona che avrà la prima lettera del nome del contatto su sfondo colorato, mentre per i gruppi sono previste due sagome stilizzate (tre per le community). Se il cambiamento non dovrebbe sconvolgere molto i giovani e gli appassionati di tecnologia, chi è meno pratico, come ad esempio certi anziani, ha espresso preoccupazione. A non essere contenti sono poi anche i nostalgici.

Ci vorrà pazienza, dunque. E tempo per adattarsi a queste modifiche così incisive.

WhatsApp ha agito in tal senso per modernizzare la sua piattaforma e renderla al passo con i tempi, vista anche la grande competizione.

Dopo le ultime modifiche la app appare visibilmente diversa, e a tratti, secondo molti, disorientante. Ci sono molti più colori e simboli. Servirà pertanto un periodo di transizione per poter prendere dimestichezza con le novità.