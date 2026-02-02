Essenzialità e eliminazione del logo per rivelare l'anima del tempo

Sottolinea Edouard Meylan, CEO di H. Moser & Cie: "Il minimalismo e l'eliminazione del logo sono due cose diverse, anche se correlate. Consideriamo i nostri orologi come opere d'arte e, in quanto tali, non sono marcate con un logo. Riguardo al minimalismo, è un elemento chiave per noi. Se i nostri orologi non possono essere identificati a prima vista, significa che abbiamo fallito". Si tratta di un mantra per la Maison che il lavoro della scheletratura esalta al massimo, visualizzando l'anima pulsante dell'orologio, le sue finiture, in definitiva, la sua logica semplicità meccanica, anche nella complicazione. In questo contesto, s'inquadra l'Endeavour Tourbillon Skeleton, in oro rosso da 40 mm (10,7 mm di spessore), ricercato a partire dal tratto della carrure, scavata e satinata, con profilatura lucida, definita asimmetricamente sue due fianchi (caratteristica della collezione). Il processo di semplificazione funzionale alla rivelazione e alla leggerezza dell'insieme, disegna un quadrante in cui ponti e platina rifiniti antracite (motivo a traits tirés) abbracciano delicatamente un meccanismo governato dal tourbillon volante al 6, a un minuto, all'interno del quale un bilanciere con viti di compensazione oscilla a 21.600 alternanze/ora. Esso, fruisce, peraltro, di una doppia spirale abbinata, progettata e prodotta internamente, studiata per correggere lo spostamento del centro di gravità durante l'espansione delle molle ad ogni oscillazione, migliorando significativamente precisione e isocronismo. Si può osservare l'intera trasmissione del treno del tempo a partire dal bariletto all'1, all'interno del quale la visualizzazione della molla e delle sue spire, consente di percepire l'autonomia a disposizione.

Questa è regolata su 72 ore, in virtù di un sistema automatico attivato da un rotore in oro bidirezionale, anch'esso scheletrato per non disturbare, fronte fondello, la vista del calibro di manifattura HMC 814, scorrente su 28 rubini. Lancette a foglia e indici placcati oro fluttuanti su vetro zaffiro completano un insieme di moderna classicità.