Bonaccini attacca gli elettori di destra, ma sui social è un boomerang: pochi follower e pioggia di critiche

Se ci soffermiamo a misurare l’impatto delle dichiarazioni di Stefano Bonaccini a partire dal numero dei nuovi follower che hanno scelto nelle ultime ventiquattrore di seguire almeno uno dei suoi account social, allora non si può certo dire che sia stato un successo. Anzi, tutt’altro, perché sarebbe meglio evidenziare che l’ex presidente della regione Emilia Romagna è riuscito a mettere assieme oltre il danno, per il suo partito, anche la beffa, per i pochi follower raccolti. La descrizione dell’idealtipo di elettore che in Italia, così come in altri paesi occidentali, è propenso a votare la destra, non ha per nulla entusiasmato, né aiutato una conversione a favore del campo largo.

Del resto, è palese che l’eurodeputato del Partito Democratico sia stato alquanto leggero, per non dire approssimativo e superficiale, quando ha affermato che il centro-destra raccoglie “un voto che vede in maniera maggioritaria il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città e di chi sta peggio economicamente”. Insomma, un condensato di luoghi comuni e pregiudizi che da un politico di lungo corso come lui è davvero insolito attendersi e che non gli hanno neanche portato un beneficio in termini di ampliamento dell’audience social.

Infatti, la risposta complessiva da parte degli utenti è stata alquanto tiepida, per non dire glaciale. L’account di Instagram, che conta 263.674 è cresciuto di 114 nuovi follower, mentre quello di X, dove i follower sono 180.729, l’incremento totale è stato di appena 54 nuovi iscritti. Mentre, la pagina Facebook, che ha anche la fanbase più numerosa, con 487.095 follower, il saldo dell’incremento segna un più 193 nuovi follower. Insomma, questo sforzo sociologico e antropologico ha prodotto una somma di nuovi follower che non raggiunge neanche i 400 nuovi follower. La debacle si completa con l’impennata di commenti negativi pubblicati dai follower e dagli utenti sotto ai tre post pubblicati su Facebook: 3.523 commenti con una crescita rispetto al giorno precedente di ben l’1.8 mila per cento. Se questi sono i risultati a studiare, almeno i social, deve tornare e in fretta proprio Bonaccini.