“Dopo le midterm tra i repubblicani al Congresso ci saranno meno amici di Kiev”

Occhi di tutto il mondo puntati in queste ore sugli Stati Uniti in attesa di conoscere i risultati delle elezioni di midterm. Una consultazione destinata a determinare un nuovo equilibrio non solo al Congresso - gli elettori americani sono chiamati ad eleggere l’intera Camera dei deputati ed un terzo circa del Senato - ma anche nelle relazioni tra Washington e i principali partner degli Stati Uniti. Non stupisce dunque che questa giornata venga seguita con particolare apprensione dal governo ucraino, il quale nelle ultime settimane ha registrato un preoccupante raffreddamento delle relazioni con l’amministrazione Trump e adesso spera che il nuovo assetto al Congresso, previsto entrare in carica il prossimo 3 gennaio, possa fare da contrappeso più efficace ai continui cambi di posizione sulla guerra ucraina adottati dal presidente Usa.

Sebbene secondo le previsioni le consultazioni di metà mandato potrebbero veder crescere il numero dei seggi occupati da esponenti del partito democratico, solidali nei confronti della lotta ucraina contro l’occupazione russa, gli analisti avvertono che l’opposizione dem potrebbe non bastare per arginare il tycoon. Il blue wall al Congresso, infatti, rischia di essere reso inefficace dallo svuotamento all’interno del partito repubblicano dei componenti più vicini alla causa ucraina.

“Stiamo perdendo al Congresso figure di spicco a sostegno dell’Ucraina”, ha dichiarato a Politico Michael Sawkiw, presidente del Comitato del Congresso ucraino d’America. Come riporta la testata, tra i “titani” del Gop che lasceranno il Campidoglio ci sono l’ex leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell, i senatori Thom Tillis della Carolina del Nord, Bill Cassidy della Louisiana e John Cornyn del Texas. Impossibile inoltre non menzionare la recente scomparsa del senatore della Carolina del Nord Lindsey Graham, tra i più accesi sostenitori del supporto all’Ucraina e vicino al presidente Trump, che ha determinato la perdita di un importante canale di comunicazione tra Capitol Hill e la Casa Bianca. Don Bacon del Nebraska e Michael McCaul del Texas sono invece i deputati repubblicani pro-Kiev in uscita.

Daniel Balson dell’organizzazione Razom for Ukraine, riferendosi al supporto a Kiev garantito da McConnell spiega che “è una persona che ha saputo tecnicamente gestire le diverse voci al Senato” e che “ha saputo azionare le leve del potere e ottenere risultati”. Un collaboratore repubblicano della Camera, consultato in forma anonima da Politico, ha affermato che il risultato dell’addio dei titani repubblicani porterà ad una riduzione delle leggi incisive sul dossier ucraino e l’assenza di “una coalizione di membri che lavoreranno su proposte di legge che questa amministrazione sosterrà”.

Tra le priorità annoverate dai sostenitori dell’Ucraina al Congresso ci sono la necessità di maggiori finanziamenti, di aiuto nella difesa aerea e della revoca, attraverso la legge annuale sulla politica di difesa, dell’accordo sul diesel firmato di recente da Trump e dal suo omologo russo Vladimir Putin. E in attesa di capire l’impatto che avranno le elezioni si profila anche l’urgenza di bloccare l’agenda dell’amministrazione Trump nella fase di transizione che si aprirà già domani.

Intanto, non è solo Kiev a guardare con preoccupazione ai risultati delle midterm. Sempre Politico riferisce infatti che i Paesi della Nato si stanno preparando per il peggiore degli scenari conseguente alle votazioni di oggi. In particolare, come sostengono cinque diplomatici dell’Alleanza, i partner europei di Washington temono che l’annunciata sconfitta repubblicana possa spingere The Donald, reso “anatra zoppa” e paralizzato in materia di politica interna, ad intensificare “drasticamente” i suoi attacchi nei confronti della Nato. The Donald potrebbe dunque puntare tutto sulla politica estera per cementare la sua eredità, con un occhio alla base Maga, e dare il via libera al ritiro di migliaia di soldati dall’Europa nel contesto della revisione delle forze Usa nel Vecchio Continente già in corso. E c’è chi denuncia che la menzionata revisione, l’Ucraina e l’ordine di sicurezza europeo vengano trattate da Trump “come parte di un accordo molto più ampio con Putin”.