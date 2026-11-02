Cariplo in Ue. “Il collante sociale è la cultura”

«Abbiamo un forte bisogno di luoghi della cultura capaci di accogliere le persone, soprattutto i giovani, e di offrire spazi sicuri e accessibili in cui ciascuno possa trovare ascolto. Portare cultura nelle periferie delle città e nelle aree che ne hanno più bisogno, ma meno disponibilità, può rappresentare un tassello importante per affrontare le esigenze espresse in queste settimane». Così Patrizia Asproni, consigliere d’amministrazione di Fondazione Cariplo, mette a fuoco un punto fondamentale dello storico impegno dell’Ente sul territorio: il contributo della cultura alla coesione sociale e territoriale e alla partecipazione democratica. E lo farà a Bruxelles domani, quando Cariplo è attesa al Parlamento europeo per raccontare l’esperienza maturata in oltre 30 anni di sostegno alla cultura in occasione dell’evento «Socially Engaged Arts in the Next EU Budget: Investing in Europe’s Civic Infrastructure». Il ruolo della cultura nella coesione sociale è al centro di un dibattito che punta, nel prossimo bilancio europeo, a tradurre questo valore strategico in risorse adeguate, accessibili anche agli enti più piccoli e meno strutturati, e in un confronto stabile fin dalla definizione delle priorità e dei Piani di partenariato nazionali e regionali. L’iniziativa, promossa dalla Alliance for Socially Engaged Arts, di cui Fondazione Cariplo è partner fondatore, e ospitata dagli eurodeputati Marcos Ros Sempere (Spagna), Hélder Sousa Silva (Portogallo) e Maria Guzenina (Finlandia), riunisce rappresentanti delle istituzioni europee, della filantropia e delle organizzazioni culturali. Asproni, Expert nel Comitato di programma di Horizon Europe per il Cluster 2 «Cultura, creatività e società inclusiva», rappresenta una Fondazione che ha sempre operato nella direzione della cultura come motore della coesione sociale. Cariplo, dal 1991, ha erogato oltre 4,4 miliardi di euro a sostegno di più di 41mila progetti, di cui 1,4 miliardi destinati a oltre 16.500 iniziative tra arte e cultura.