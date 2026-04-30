Italia-Germania, Foti: "Rafforzare cooperazione su competitività e semplificazione normativa"

“L’incontro odierno con il Ministro Aggiunto tedesco per l’Europa, Gunther Krichbaum, conferma la solidità e la continuità delle relazioni tra le nostre due Nazioni". A dirlo è Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei che oggi ha incontrato il ministro di Stato tedesco per gli Affari Europei a Roma per colloqui politici.

"Il confronto rappresenta un passo concreto nell’attuazione degli impegni assunti in occasione del vertice intergovernativo Italia-Germania dello scorso gennaio. Roma e Berlino si confermano partner strategici in Europa, consapevoli della responsabilità comune che deriva dal loro ruolo di Nazioni fondatrici dell’Unione. Una responsabilità che si traduce oggi nella necessità di rafforzare la cooperazione su priorità condivise, a partire dalla competitività europea", ha proseguito Foti, "In questo ambito, Italia e Germania ribadiscono l’urgenza di un’Europa più concreta ed efficace, attraverso la semplificazione normativa e un sostegno mirato alle piccole e medie imprese. Particolare attenzione è stata dedicata al settore automotive, attualmente in una fase di difficoltà. In questo contesto, abbiamo convenuto sulla necessità di adottare misure tempestive e incisive per affrontare la crisi della competitività dell’industria europea, aggravata dal contesto di crescente instabilità geopolitica. In tale prospettiva, è fondamentale accelerare l’attuazione del Piano d’azione per l’energia accessibile, al fine di ridurre i costi legati all’approvvigionamento, agli oneri di rete e alla fiscalità. Energia a prezzi competitivi rappresenta una condizione imprescindibile per una politica industriale credibile. Ampia convergenza è emersa anche per quanto riguarda il Fondo europeo per la competitività, contenuto nel prossimo Quadro Finanziario Pluriennale, che dovrà configurarsi come uno strumento concreto ed efficace a sostegno dell’economia europea. In tema di Qfp, per l’Italia resta prioritario rafforzare le tutele per la Politica Agricola Comune (PAC) e garantire risorse adeguate e certe per le politiche di coesione, elementi essenziali per uno sviluppo equilibrato e sostenibile dell’Unione.

Il proficuo incontro odierno conferma la volontà condivisa tra Italia e Germania di proseguire lungo un percorso di collaborazione solida e orientata ai risultati, nell’interesse dei cittadini e del futuro dell’Europa".