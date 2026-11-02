L’antisemitismo è il vero collante delle proteste in Europa

È disgustoso che in Europa e nel mondo, nelle manifestazioni per la scuola, per il costo della vita, per «il futuro» dei giovani, impazzi un antisemitismo belluino da anni 30. L’ambasciatore israeliano in Belgio David Saranga ha detto dopo aver visto i ragazzi del corteo di Lione saltare sulla sua bandiera in fiamme: «Ho visto bruciare le bandiere Israeliane e Americane solo in Iran e in Francia». Ma ormai in Europa si devono odiare gli ebrei per chiedere il diritto allo studio. Alla follia aderiscono politici entusiasti a caccia di voti incuranti degli slogan demenziali: a Carpentras: «Gli ebrei! li calpestiamo»; a Parigi si urla alla polizia basta coi gas perché: «Noi non siamo ebrei». E poi i politici solidarizzano con questi giovani SS, non certo ragazzi in cerca di un futuro migliore.

In Svezia un negozio di scarpe si dichiara «Judenrein» per compiacere la folla, in Germania, Spagna, Portogallo, Italia, antisemitismo va insieme a rivolta sociale, e così persino in Thailandia.

Intanto ha un colore verdebruno in Michigan la campagna di Abdul el Sayed, un Mamdani al fulmicotone, che usa l’odio per gli ebrei come stendardo di conquista. La tragedia è che solo una società a pezzi deve usare l’odio per gli ebrei come collante politico, che pena.

Ilaria Salis, o Mélenchon o Sayed imbrogliano il pubblico sporcando la rivendicazione alla giustizia con l’antisemitismo, insozzano le istituzioni chiedendo in suo nome voti. Ma nella piazza si agita l’ascia bipenne, la doppelaxt della gioventù hitleriana, da una parte l’accusa sociale, dall’altra l’odio antisemita come esca... La storia di Youssef Siher, l’agitatore laureato e jihadista e dei suoi sostenitori garantisti è l’ esempio perfetto della penetrazione politico ideologica nelle istituzioni, nella magistratura, sui social media, nella mente dei giovani dell’agitazione antioccidentale antisemita. La fantasia va dal blood libel sui bambini palestinesi, fino all’accusa di aver causato la strage del treno in Spagna...e si appoggia sui valori morali del tempo: con la Germania nazista sul nazionalismo, oggi sul mondialismo terzomondista.

In Israele gli arabi hanno eletto 19 membri in parlamento, eppure chi vuole scalzare il potere democratico e prendersi i voti per farlo ripeterà lo slogan dell’apartheid. Ei giovani credendoci, bruceranno il loro futuro.