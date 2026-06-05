"Per far nascere nuove attività è indispensabile garantire la sicurezza"

63 milioni di euro. È questa la (bella) cifra destinata da Regione Lombardia al supporto e alla promozione dei distretti del commercio, attraverso il nuovo bando pubblicato a marzo e tutt'ora valido. Ed è solo una delle misure adottate per preservare la vita della categoria, messa a dura prova non solo da marginalità sempre più ridotta a causa dei rincari della catena di fornitura, inflazione che frena i consumi, affitti alle stelle e costi del personale. Ma anche "da insicurezza e inciviltà dilaganti", come dichiara Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia.

Assessore Guidesi, 63 milioni di euro sono un investimento importante.

"È un investimento importante, certo. Come è importante, anzi importantissimo proteggere, sostenere e promuovere il piccolo commercio: rappresenta una risorsa più che mai preziosa non soltanto in termini economici, in qualità di volano delle economie locali, ma anche in termini sociali, culturali, di rigenerazione urbana, di servizio e di presidio".

Quali sono le modalità per accedere al bando?

"Al link www.imprese.regione.lombardia.it sono consultabili i dettagli e le modalità per accedere al bando per la promozione dei distretti; sono anche presentate tutte le misure che Regione Lombardia mette in campo a favore del comparto, gli strumenti e le agevolazioni concrete per categoria, per dimensione d'impresa e per obiettivo".

Oltre a questi strumenti, come e perché si adopera Regione Lombardia per sostenere l'attività di commercianti e soprattutto piccoli commercianti?

"Già dal 2023, con la revisione del piano del commercio regionale, abbiamo messo in campo una serie di misure specifiche per il piccolo commercio - da quello a sostegno delle attività storiche e di tradizione a quello finalizzato a sostenere l'avvio di nuove imprese, passando per strumenti di credito, di investimento, di efficientamento energetico e arrivando a iniziative ad ampio spettro a sostegno delle piccole attività - perché siamo fermamente convinti che siano un valore aggiunto, oltre che una risorsa strategica per il territorio. Una risorsa che va protetta da una situazione di inciviltà e insicurezza che compromette sia la stabilità delle attività commerciali esistenti, sia l'apertura di nuove attività".

In che senso?

"Se tenere aperto un negozio significa rischiare furti, vandalismi, rapine, aggressioni, risse, chi ha l'attività ci pensa due volte a proseguire nel suo progetto imprenditoriale; e chi ha intenzione di avviare una realtà commerciale, ai normali rischi economici, deve aggiungere anche quelli per la propria incolumità".

E quindi?

"In condivisione con il Consiglio regionale, nel nuovo bando dei Distretti del Commercio abbiamo inserito una premialità rispetto ai progetti che riguardano la sicurezza urbana. Mi preme invitare il Governo nazionale a concentrarsi sul tema della sicurezza perché il sentirsi sicuri rende i cittadini liberi di intraprendere un'attività commerciale o di esserne fruitori.

Decoro e sicurezza sono priorità per la tenuta del piccolo commercio, che deve poter lavorare in sicurezza e marginalità, poi sarà il mercato a dare le adeguate risposte. È, però, evidente che una maggiore incentivazione fiscale aiuterebbe il mantenimento di servizi fondamentali per la Comunità".