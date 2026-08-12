Effetto Lavitola: Ranucci ko

Potremmo benissimo definirlo come l’effetto Lavitola. Oppure, parafrasando il claim di un celeberrimo spot televisivo di qualche decennio fa in cui Nino Manfredi si concedeva il piacere di un caffè, «più lo mandi giù e più ti tira su». Solo che in questo caso a salire non è il buonumore, ma la rabbia e la delusione dei follower, quelli della pagina Facebook di Sigfrido Ranucci. Infatti, a distanza di 24 ore dall’arresto dell’ex imprenditore Valter Lavitola, quello che lo stesso Ranucci non aveva esitato a definire giusto un mese fa «un vero amico», i due post pubblicati sulla pagina hanno raccolto in tutto 4.505 commenti negativi contro i 1.918 positivi. Al di là del numero assoluto, già di per sé significativo in quanto la mole di esternazioni negative è più del doppio dei commenti positivi, a rendere ancor più profonda la delusione dei follower è il dato percentuale. Infatti, rispetto ai due giorni precedenti, quindi dall’8 al 9 agosto, i commenti negativi sono aumentati del 167% e parallelamente i quelli a favore sono calati del 42%. Questo sbilanciamento è una conseguenza diretta, empiricamente inconfutabile degli sviluppi legati all’inchiesta sull’attentato dinamitardo e che abbiamo sintetizzato nella formula «effetto Lavitola», che ha generato una seconda conseguenza sulla crescita dei follower, rallentandola vistosamente. Sempre nello stesso periodo di tempo, la pagina Facebook ha registrato un incremento di 649 nuovi follower, solo che questo risultato è del 55% più basso rispetto alla crescita dei due giorni precedenti. Stessa dinamica, seppur con una percentuale di decremento leggermente più contenuta, anche per l’account Instagram di Ranucci. In questo caso, l’incremento assoluto di 889 nuovi follower significa aver subito una perdita secca del 20% se confrontato con quello ottenuto dall’8 al 9 agosto. I prossimi giorni ci diranno effettivamente quanto i sentimenti di rabbia e delusione potranno essere riassorbiti o se questo effetto Lavitola continuerà a erodere le fanbase di Ranucci.