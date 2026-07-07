Cosa bisogna sapere sull'analisi del microbiota intestinale

Il microbiota intestinale è affascinante. Viene spesso presentato come un elemento fondamentale per la nostra salute e l'idea di "analizzarlo" per comprendere i problemi digestivi sembra logica e rassicurante. Oggi in pratica, questi test sono ancora ben lungi dal mantenere tutte le loro promesse.

In cosa consiste un'analisi del microbiota intestinale?

Sulla carta, l'obiettivo è semplice: elencare i batteri presenti nell'intestino per identificare eventuali squilibri, noti anche come disbiosi. In pratica:

- Si utilizza un kit a casa;

- Si procede alla raccolta di un campione di feci (di solito a casa).

- Il campione di feci va inviato al laboratorio utilizzando la busta fornita a tale scopo;

- Si riceve un rapporto dettagliato dopo qualche settimana.

Questo documento descrive in generale le principali famiglie di batteri identificate e gli eventuali eccessi o carenze. L'idea è rassicurante: finalmente una spiegazione per questi sintomi, ma nella realtà le cose sono tutt'altro che semplici.

Quanto sono realmente utili queste analisi del microbiota? Sono affidabili?

L'utilità dei test attuali è molto limitata. Queste analisi promettono di fornire una migliore comprensione dell'origine dei problemi digestivi, ma presentano diverse limitazioni significative.

Un'analisi molto parziale del microbiota

Il microbiota intestinale è un ecosistema molto complesso. Si stima che nell'intestino umano possano vivere circa 2.100 diversi tipi di batteri. I test attualmente disponibili sono in grado di identificarne solo da 60 a 80. Questo pone un problema evidente: se non è possibile individuare i batteri responsabili dei sintomi, i risultati ottenuti riflettono solo una visione parziale del microbiota. I risultati sono spesso vaghi e di scarsa utilità.

Molti pazienti si aspettano una diagnosi chiara, ma le conclusioni sono spesso deludenti. Nella maggior parte dei casi, gli esami mostrano semplicemente uno squilibrio,che non rappresenta una sorpresa, visto che si soffre già di problemi digestivi.

- Perché si verifica questo squilibrio?

- Quale batterio è effettivamente il responsabile?

- Quali passi concreti si possono intraprendere per migliorare la situazione?

Il test conferma un problema senza però fornire una vera soluzione e il rischio di interpretazione eccessiva e ansia. Le analisi del microbiota intestinale sono spesso costose (tra i 300 e i 600 euro),questo porta alcuni laboratori a sovrastimare anomalie o squilibri minori per rassicurare i pazienti e giustificare il prezzo. Il rischio? Indurre in errore i pazienti e causare loro ansia inutile.

Un campione non molto rappresentativo del microbiota

Il test si basa su un semplice campione di feci, ma il nostro intestino è tutt'altro che omogeneo.

I batteri presenti nello stomaco, nell'intestino tenue o nel colon non sono gli stessi e ogni area ha un proprio equilibrio.

Le analisi riflettono principalmente ciò che accade alla fine della digestione, nel retto. Alcune anomalie localizzate più in alto nell'intestino possono passare inosservate. È un po' come cercare di comprendere un intero ecosistema osservandone solo una piccola area.

Questi test non sono coperti dall'assicurazione e rappresentano un costo significativo. Date le loro limitazioni, in genere non sono raccomandati!

Esistono test più precisi per comprendere il proprio microbiota?

Sì, ma al momento sono riservati alla ricerca scientifica. I protocolli più avanzati consentono di prelevare campioni multipli lungo tutto il tratto digerente. I ricercatori possono analizzare diverse migliaia di batteri, non solo poche decine. Questo offre loro una visione molto più dettagliata dei diversi ecosistemi digestivi.

È bene saperlo:queste tecniche sono molto più affidabili e sono anche molto complesse e costose, con prezzi che possono raggiungere diverse migliaia di euro e non vengono offerte al grande pubblico negli studi privati ​​o nei laboratori tradizionali.

Come si fa a capire se il proprio microbiota è squilibrato?

Non è necessario sostenere un test per ottenere le risposte. Un professionista esperto è già in grado di identificare uno squilibrio del microbiota attraverso una valutazione completa. Questa valutazione si basa su:

- La propria dieta quotidiana;

- La tua storia medica e digestiva.

- Il tuo stile di vita (stress, sonno, attività fisica…);

- i tuoi sintomi (gonfiore, dolore, irregolarità intestinali...).

Questa valutazione complessiva è spesso molto più utile di un'analisi isolata.

In breve, l'analisi del microbiota intestinale suscita molte speranze. Ad oggi, rimane imperfetta e di utilità limitata nella maggior parte dei casi.

Se si soffre di problemi digestivi, la chiave sta altrove: nell'ascoltare il proprio corpo, nel ricevere il supporto adeguato e nell'apportare semplici cambiamenti quotidiani ed è spesso lì che si trovano le vere soluzioni.