Covid-19, così rallenta velocità e produzione degli spermatozoi. Lo studio

Anche nei casi in cui il Covid-19 colpisce il forma lieve e si guarisce facilmente, la qualità degli spermatozoi maschili può peggiorare anche tre mesi dopo l'infezione: è la novità emersa dal Congresso annuale della Società europea di riproduzione umana ed embriologia (Eshre) di Copenaghen. Ma cosa succede esattamente? Il numero di spermatozoi sarebbe inferiore al normale così come anche la loro velocità: alcune ricerche hanno messo in luce che la qualità del seme maschile viene compromessa, a breve termine, dopo aver contratto il virus.

La scoperta

Il prof. Rocio Núñez-Calonge, consulente scientifico dell'Ur International Group at the Scientific Reproduction Unit di Madrid, ha indagato sulla durata di questa problematica dopo aver osservato quanto accadeva in molti pazienti che si sono rivolti a cliniche spagnole di fecondazione assistita. " Poiché servono circa 78 giorni per produrre nuovo sperma - ha dichiarato l'esperto - ci è sembrato opportuno valutarne la qualità almeno tre mesi dopo la guarigione " da Covid. Se l'ipotesi era rivolta a un miglioramento, " così non è stato ", ha sottolineato Núñez-Calonge.

Lo studio

Gli addetti ai lavori non sono in grado, per adesso, di stabilire quanto tempo sia necessario affinché venga ripristinata la qualità spermatica prima dell'infezione e non possono essere esclusi "danni permanenti anche negli uomini che hanno avuto solo un'infezione lieve ". Nell'arco di più di due anni, tra febbraio 2020 e ottobre 2022 sono stati visionati 45 pazienti uomini tutti con Covid leggero e, le cliniche spagnole di riproduzione, hanno preso dei campioni di sperma prima del contagio e nell'arco di tempo compreso tra 17 giorni dopo e 516 giorni. Ebbene, rispetto a prima dell'infezione è stato osservato un calo del volume di sperma del 20%, un calo della loro concentrazione (-26,5%), un calo del numero (-37,5%), un calo della motilità (-9,1%) e del numero complessivo (-5% ma alcuni pazienti avevano cali anche del 57%). La situazione, a volte, era rimasta immutata anche dopo 100 giorni dall'infezione.

"Problema multifattoriale"