Il dolore è un segnale attraverso il quale l’organismo avverte che qualcosa non va. Ma quando persiste, limita i movimenti e interferisce con le attività quotidiane, può trasformarsi in un problema che compromette la qualità della vita. Per affrontarlo nel modo corretto è importante intervenire tempestivamente, scegliendo i farmaci più adatti e stabilendo dosaggi e durata della terapia in base alle condizioni della persona. A fornire nuove indicazioni ai medici è il Consensus promosso dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT), che ha elaborato 18 raccomandazioni sull’utilizzo dei farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). Il documento, pubblicato il 16 ottobre 2026 sulla rivista scientifica Frontiers in Pain Research, viene presentato il 27 novembre a Milano durante un incontro stampa organizzato da Dompé con il patrocinio della SIOT. L’obiettivo è offrire agli specialisti un riferimento condiviso per orientare le scelte terapeutiche e favorire un impiego più appropriato degli antinfiammatori.

Dolore osteoarticolare, un problema per milioni di persone

La dimensione del fenomeno è rilevante. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 1,71 miliardi di persone nel mondo convivono con malattie muscoloscheletriche. In Italia, i dati ISTAT del 2023 riportati nel Rapporto Osservasalute 2025 indicano che circa 9,8 milioni di persone, pari al 16,7% della popolazione, soffrono di artrosi, artrite o osteoporosi. Tra gli over 65 la percentuale raggiunge il 46,3%. Le conseguenze non riguardano soltanto la salute fisica: difficoltà a camminare, salire le scale o svolgere le normali attività possono ridurre progressivamente l’autonomia, con ripercussioni sulla vita familiare, sociale e lavorativa. “Il dolore osteoarticolare è uno dei problemi più comuni nella pratica ortopedica”, spiega Paolo Tranquilli Leali, Past-President SIOT, membro del Comitato Dolore SIOT e vicepresidente dell’Osservatorio Fratture da Fragilità Italia. “Un paziente che ha difficoltà a camminare, salire le scale o svolgere le normali attività rischia di perdere progressivamente autonomia, con effetti negativi sulla vita familiare, sociale e lavorativa”. Un dolore acuto trattato in maniera inadeguata può inoltre contribuire, attraverso meccanismi di sensibilizzazione del sistema nervoso, alla persistenza del disturbo nel tempo. Da qui l’importanza di intervenire fin dall’inizio con una terapia calibrata sulle condizioni del paziente e sull’evoluzione clinica.

Che cosa prevede il Consensus SIOT

Il Consensus nasce dalla necessità di ridurre la variabilità delle decisioni terapeutiche e mettere a disposizione degli ortopedici criteri condivisi. Per elaborarlo è stato utilizzato il metodo Delphi: gli esperti hanno partecipato a due round di valutazione, arrivando a definire 18 raccomandazioni. Le indicazioni riguardano i meccanismi d’azione dei FANS e la gestione del dolore in diversi contesti, tra cui quello traumatico, postoperatorio e oncologico. “I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) sono tra i farmaci più prescritti in ortopedia. Per questo abbiamo ritenuto utile promuovere un Consensus che aiuti i medici a utilizzarli in modo appropriato”, sottolinea Alberto Di Martino, coordinatore del Comitato Dolore SIOT e professore associato di Ortopedia e Traumatologia all’Università di Bologna, IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli. Tra i principi condivisi dal panel c’è quello secondo cui i FANS, nel trattamento del dolore muscoloscheletrico e articolare, presentano un’efficacia analoga quando vengono impiegati a dosaggi equivalenti, cioè in quantità capaci di produrre un effetto analgesico e antinfiammatorio simile. La scelta deve quindi considerare anche la tollerabilità, le caratteristiche del paziente e la durata dell’assunzione. Il documento esprime inoltre un parere favorevole sull’impiego del ketoprofene sale di lisina per il controllo del dolore postoperatorio dopo le dimissioni, nell’ambito di trattamenti a breve termine, generalmente compresi tra 7 e 14 giorni. “Questa opzione può aiutare il paziente a recuperare il movimento e seguire il percorso riabilitativo, sempre sotto la valutazione medica”, precisa Di Martino.

FANS, attenzione a stomaco, cuore e reni

L’efficacia analgesica non è l’unico parametro da valutare. L’assunzione prolungata di antinfiammatori può comportare rischi per stomaco, cuore e reni, soprattutto nelle persone anziane, in presenza di patologie pregresse o quando si assumono contemporaneamente più medicinali. Per questo la prescrizione deve tenere conto delle controindicazioni, delle possibili interazioni e del profilo individuale, privilegiando la dose minima efficace per il periodo più breve necessario. “A dosi analgesiche equivalenti, i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) possono avere un’efficacia simile. Nella pratica clinica, il profilo di tollerabilità diventa particolarmente importante”, osserva Francesco Scaglione, docente della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica dell’Università degli Studi di Milano e consulente del Clinical Trial Center dell’ospedale San Raffaele e del Clinical Cancer Center dell’ospedale Niguarda di Milano. L’esperto richiama l’attenzione anche sulle caratteristiche del ketoprofene sale di lisina. “La salificazione con lisina offre un possibile vantaggio in termini di tollerabilità gastrointestinale rispetto al ketoprofene non salificato (ketoprofene acido)”. Un elemento che, insieme alla valutazione del rapporto tra benefici e rischi in determinate condizioni cliniche, ha contribuito al parere favorevole espresso dal Consensus. Scaglione precisa tuttavia che è sempre necessario valutare le caratteristiche del singolo paziente, le controindicazioni e le interazioni farmacologiche, evitando assunzioni non controllate e terapie più lunghe del necessario.

Anche i pazienti devono seguire le indicazioni

La corretta gestione del dolore non dipende soltanto dalla prescrizione medica. Una volta a casa, il paziente deve rispettare dosaggi e durata del trattamento, evitare di associare autonomamente più antinfiammatori e informare il medico di tutti i medicinali assunti, compresi quelli acquistabili senza ricetta. Se il dolore persiste, non migliora o peggiora, è importante rivolgersi nuovamente allo specialista. Dopo un intervento chirurgico, in particolare, modificare la terapia o saltare le dosi prescritte senza consultare il medico può compromettere il controllo del dolore e ostacolare il percorso riabilitativo. “Il primo consiglio è di non sottovalutare un dolore persistente, che si ripresenta frequentemente o limita le normali attività quotidiane”, conclude Tranquilli Leali. “Uno degli errori più comuni è ricorrere agli antinfiammatori senza consultare un medico, magari assumendo per giorni un farmaco che in passato ha dato beneficio, senza considerare che la situazione di salute può essere cambiata”. L’esperto invita a non aumentare le dosi e a non combinare più antinfiammatori nella speranza di ottenere un effetto maggiore. “Il dolore deve essere riconosciuto e trattato correttamente. Il nostro obiettivo è consentire al paziente di tornare a muoversi e a svolgere le proprie attività, intervenendo sulle cause del dolore e scegliendo il trattamento più adatto”.

Il contributo della ricerca e della formazione

Il Consensus SIOT si inserisce in un percorso volto a trasferire le evidenze scientifiche nella pratica clinica e a rendere più uniformi gli approcci terapeutici, senza sostituire la valutazione individuale del medico. Un processo che richiede collaborazione tra società scientifiche, ricercatori e professionisti della salute. “La storia di Dompé è legata alla ricerca e all’innovazione e il dolore è una parte della nostra storia. Crediamo che il valore della conoscenza scientifica si misuri anche nella capacità di renderla accessibile e utile nella pratica clinica”, dichiara Michela Bagnasco, Medical Affairs Director - Primary & Specialty Care di Dompé farmaceutici. “Per questo continuiamo a investire in studi, pubblicazioni e dialogo con le società scientifiche. Vogliamo essere al fianco della comunità scientifica, sostenendo momenti di confronto, formazione e aggiornamento per i medici”. Bagnasco ricorda anche il recente evento formativo organizzato dall’ASST Gaetano Pini-CTO di Milano, dedicato a una gestione del dolore sempre più attenta alle esigenze dei pazienti. Il messaggio è chiaro; gli antinfiammatori devono essere utilizzati in modo consapevole, sulla base di una valutazione medica che consideri benefici e possibili rischi. Ai professionisti spetta individuare il trattamento più appropriato, ai pazienti seguire le indicazioni ricevute e segnalare eventuali problemi. L’obiettivo finale è controllare il dolore, favorire il recupero della mobilità e restituire autonomia, evitando che diventi un compagno costante della vita quotidiana.