Le ricerche: arma contro dipendenze da droga e alcol

Ascolta ora 00:00 00:00

Non aiuta solo a ridurre l’appetito. Ozempic, il farmaco anti diabete semi introvabile, sembra una possibile arma anche contro la dipendenza da oppioidi e da alcol. Come una sorta di coperta adatta a curare tutti gli eccessi, dalla droga al cibo. La ricerca, pubblicata su Addiction, della Loyola University Chicago, indica che "le persone con disturbo da uso di oppioidi o alcol che assumono Ozempic o farmaci simili per curare condizioni correlate al diabete e al peso sembrano avere un tasso del 40% inferiore di overdose da oppioidi e del 50% inferiore di intossicazione da alcol, rispetto a chi ha le stesse dipendenze ma non li assume".

I farmaci per la perdita di peso possono migliorare anche la salute mentale e ridurre il rischio di suicidio negli adolescenti obesi. Lo rivela una ricerca guidata da ricercatori della Perelman School of Medicine dell’Università della Pennsylvania, pubblicata su ‘Jama Pediatrics’. Uno studio che smentisce quanto affermato fino a un anno fa, quando nei pazienti si osservava un aumento di pensieri suicidi.

I ricercatori hanno analizzato 4mila partecipanti obesi, di età compresa tra i 12 e i 19 anni, che assumevano semaglutide, il farmaco contenuto in Ozempic e Wegovy, o liraglutide, venduto come Victoza e Saxenda.

Ozempic è stato associato a una riduzione del 33% del rischio di pensieri o tentativi di suicidio nei 12 mesi di follow-up.

Lo studio segue la pubblicazione, l’anno scorso, da parte dell’Imperial College di Londra, che aveva rilevato che i bambini in sovrappeso hanno il doppio delle probabilità di soffrire di problemi di salute mentale rispetto ai loro compagni di classe.