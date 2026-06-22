Fedele con resistenza e precisione allo spirito sfidante della Mille Miglia

Chopard è Partner ed Orologio Ufficiale della Mille Miglia dal 1988, definita da Enzo Ferrari, "la corsa più bella del mondo". Fin dal primo anno, la collaborazione è stata accompagnata dall'omonima collezione e, per celebrare l'edizione 2026, la Maison ginevrina ha presentato il Mille Miglia GTS Power Control Grigio-Blu 2026 Racing Edition, serie limitata a 250 esemplari. Come consuetudine, l'orologio propone codici stilistici ispirati all'automobile, a partire da un movimento dall'elevato livello di precisione, il calibro automatico di manifattura Chopard 01.08-C, certificato Cronometro dal COSC (range di precisione -4/+6 secondi al giorno) e visibile tramite il fondello in zaffiro: 28.800 alternanze/ora, 40 rubini, funzione stop-seconds, riserva di carica di 60 ore. La cassa da 43 mm è realizzata in Lucent Steel (acciaio realizzato con un tasso di riciclo dell'80%, mediante un processo di rifusione finalizzato ad ottenere purezza, brillantezza, ipoallergenicità e maggiore resistenza all'abrasione), le anse sono compatte e funzionali all'ergonomia, mentre la corona a vite, con volante inciso, contribuisce ad un'impermeabilità fino a 100 metri. Il quadrante Grigio-Blu, con sfere a bastone sfaccettate ed indici a barretta applicati e sovradimensionati (al 12 e al 6 a numeri arabi) rivestiti con SuperLuminova nera, a garanzia di un'eccellente leggibilità in ogni condizione di luce, con datario semi-istantaneo al 3, s'ispira ai cruscotti delle auto da corsa specificamente nel tratteggio della riserva di carica al 9, a richiamare l'indicazione del carburante -, mentre la tonalità e la finitura grainé, evoca l'asfalto delle strade su cui si corre. Cinturino in tessuto tecnico, rinforzato da una fodera in caucciù con motivo battistrada, completa l'insieme.

Osserva Karl-Friedrich Scheufele, Co-Presidente di Chopard: "Con il Mille Miglia GTS Power Control Grigio-Blu 2026 Racing Edition abbiamo voluto esprimere il vero significato della resistenza oggi: affidabilità, chiarezza e precisione meccanica associate a un design forte e contemporaneo".