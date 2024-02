Ferrovie ad alta velocità per l'inclusione

Progettualità e strategie mirate consentono al Gruppo FS di far viaggiare il cambiamento. Di promuovere, cioè, una cultura della responsabilità e dell'inclusione che riguarda tutti. A tutti i livelli. L'obiettivo di contribuire a una società migliore arriva così a destinazione.

A conferma dell'impegno profuso in tal senso, l'azienda guidata dall'amministratore delegato Luigi Ferraris è entrata nella top 10 dei brand più inclusivi in Italia per l'anno 2024. A certificarlo è la classifica Diversity Brand Index, ideata dalla Fondazione Diversity e Focus Management per misurare il livello di inclusione dei brand e il reale impegno delle aziende nell'approccio «D&I» (Diversità e Inclusione, appunto).

Il Gruppo FS, che nel 2022 si era già posizionato nella top 20 delle realtà più inclusive, deve in particolare il riconoscimento alla campagna per contrastare le molestie nei luoghi pubblici attraverso l'approccio delle 5D, nata in collaborazione con l'associazione Right To Be e con il patrocinio del Ministero dell'Interno. Attraverso cinque azioni concrete (Delegare, Dare Sostegno, Dichiarare, Documentare e Distrarre), il metodo promosso da FS suggerisce atteggiamenti che possono contribuire a disinnescare un evento negativo in modo sicuro, fornendo un supporto sia alla vittima sia a chi assiste al sopruso. La suddetta campagna di sensibilizzazione è stata diffusa in modo massivo su tutti gli asset FS e nelle principali piazze italiane, in più di cento stazioni ferroviarie e di servizio Anas, sui treni Alta Velocità, Intercity e Regionali di Trenitalia e FSE, autobus e punti fermata Busitalia, biglietterie ed erogatori automatici.

L'apprezzato progetto non è però isolato e rientra invece in una più ampia strategia che l'azienda guidata da Ferraris ha sviluppato per coniugare la propria principale mission legata al trasporto di persone e merci alla volontà di creare connessioni e cambiamenti positivi per la società. Al riguardo, il Gruppo riafferma il proprio impegno per «creare una cultura libera dai pregiudizi, aperta al confronto e che impara attraverso lo scambio con l'altro».

A partire da questi valori, l'azienda ha elaborato un approccio alla diversità e all'inclusione fondato su cinque pilastri: le priorità sociali delle persone impiegate e delle comunità in cui vivono; un approccio coerente tra le azioni interne e quelle rivolte agli interlocutori esterni; lo sviluppo e la comunicazione di iniziative sociali; la diffusione a tutti i livelli di una cultura di inclusione e infine l'inserimento di quest'ultima tra le competenze professionali.

Il Gruppo FS sostiene inoltre l'«empowerment» femminile e l'uguaglianza di genere con diversi programmi per la diffusione di una cultura di consapevolezza e di contrasto agli stereotipi, attraverso modelli positivi e abilitanti. Tra le principali iniziative lanciate al riguardo c'è WIM Women in motion una campagna di innovazione sociale avviata per la promozione nelle scuole di percorsi professionali riservati alle donne e incentrati su settori lavorativi sino a oggi prevalentemente maschili. Dal 2017 ad oggi, il progetto si è tradotto in più di 150 incontri negli istituti scolastici di tutta Italia e ha coinvolto oltre 19.500 studentesse e studenti. Inoltre, FS partecipa a eventi culturali e tavole rotonde sul tema ed è a fianco dei principali eventi sportivi femminili. E ancora, oltre a proporre un'offerta digitale dedicata alle esigenze delle donne su temi specifici (dalla salute alla genitorialità, passando per la prevenzione e il benessere psicofisico), l'azienda ha promosso un'iniziativa con cui incontra le giovane laureate per dialogare con loro sulle opportunità di carriera.

L'azienda conferma così di avere particolarmente tema dell'equità di genere, sia come volontà di sradicare gli stereotipi di genere sia come impegno nel non perdere il 50 per cento del potenziale talento disponibile sul mercato del lavoro. Grazie al lavoro su questo tema, la presenza femminile all'interno del Gruppo FS ha registrato una costante crescita negli ultimi anni: solo negli ultimi otto anni - riferisce la società è aumentata di cinque punti percentuali. E il dato è in ulteriore progresso.