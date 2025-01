Fontana al governo sul terzo mandato: "Errore impugnare la legge"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sul terzo mandato per i governatori il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana non cambia idea e si rivolge ancora al governo, che ha impugnato la legge della Campania scritta per Vincenzo De Luca: «Ribadisco che è un errore - spiega Fontana -, perché c'è un'elezione diretta, massima espressione di democrazia». E proprio questo «credo che sia un motivo in più per dire che è giusto il terzo mandato» che favorirebbe, oltre a De Luca, anche il leghista Luca Zaia, presidente del Veneto. Fontana è tornato a parlare anche del bando sperimentale di Aria con cui la Lombardia vuole fare da apripista per l'utilizzo di internet satellitare complementare alla fibra. Una misura che secondo il Pd è stata disegnata per favorire la Starlink di Elon Musk: «Tutte le società che vorranno partecipare, parteciperanno - puntualizza il governatore -. Bisogna stare attenti a fare certe affermazioni, sennò si rischia di creare qualche disturbo e anche qualche reazione. Noi il bando non lo abbiamo visto finché non è stato pubblicato perché è un compito di Aria». Ieri si è tornato a riunire il Consiglio regionale dopo le vacanze, la prima seduta tra le fila di Forza Italia per Giuseppe Licata e tra gli scranni del Misto per Massimo Vizzardi, che ha lasciato il gruppo di Azione e che potrebbe entrare in maggioranza. Bocciata una mozione del Pd che proponeva di fornire gratuitamente alcoltest agli esercizi commerciali e di avviare una campagna di comunicazione contro l'abuso di alcol.

Il «no» della maggioranza di centrodestra alla mozione è stato giustificato dal capogruppo della Lega Alessandro Corbetta: «La Regione Lombardia ha già portato avanti campagne di sensibilizzazione tra i giovani, contro l'abuso di alcol e per la guida sicura. La mozione - ha spiegato - É un pò generica senza numeri nè quantificazione. Non spetta alla Regione nè fornirli nè dare risposta economica».