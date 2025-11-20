Forza Italia dà voce ai quartieri, Lega "olimpica"

I protagonisti saranno in primis i comitati che "da troppi anni chiedono interventi e puntualmente rimangono inascoltati" afferma il capogruppo di Forza Italia nel Municipio 1 Federico Benassati. Sabato dalle ore 10,30 al Cam Garibaldi (in corso Garibaldi 27) il gruppo - con Forza Italia Giovani e Forza Italia Lombardia - promuove l'incontro su "Sicurezza, diamo voce ai quartieri". Primo di una serie, "perchè vogliamo ascoltare le proposte e dare risposte serie, mettendo a confronto le associazioni anche con professionisti del settori oltre che con i nostri esponenti nazionali e locali". Ci saranno il presidente di Agiamo (l'associazione che da anni si prende cura dei Giardini Montanelli) Enrico Pluda, i portavoce del Comitato Viale Papiniano Lorenzo Candotti, del Comitato Piazza Tricolore Carla Manzoni e del Comitato Montegrappa Vittoria Colombo. La seconda parte dell'incontro è dedicata al "problem solving", interverranno tra gli altri l'ex capo dei vigili di Milano Tullio Mastrangelo e la scrittrice Antonella Pajarini. Parteciperanno il coordinatore regionale di Fi Alessandro Sorte, la commissaria cittadina Cristina Rossello, il segretario dei Giovani di Fi Milano Vincenzo Piazza, e gli azzurri hanno invitato anche gli altri capigruppo del centrodestra nel Municipio 1, Lorenzo La Russa di FdI e Annamaria Pignatti Morano della Lega. Fi fa presente che anche in centro ormai i problemi di sicurezza sono all'ordine del giorno, dalla movida violenta in corso Como agli scippi nel Quadrilatero o in piazza Duomo. E Benassati auspica che "il sindaco Beppe Sala ceda le deleghe e nomini un nuovo assessore che sia concentrato al cento per cento sulla Sicurezza". Ma si discuterà anche di altri fenomeni, dal degrado urbano in piazza Tricolore ai monopattini che sfrecciano sui marciapiedi mettendo a rischio i pedoni.

A poche centinaia di metri, all'Acquario civico, sempre sabato ma a partire dalle ore 10 la Lega organizza il convegno sulle "Olimpiadi invernali 2026, i Giochi di Milano". É promosso dal segretario provinciale Samuele Piscina e sono previsti (tra gli altri) gli interventi del governatore Attilio Fontana, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli, della vicesegretaria nazionale della Lega Silvia Sardone e del segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo.

Parteciperanno Marco Riva, presidente del Coni Lombardia e Simone Rasetti, segretario generale del Comitato Italiano Paralimpico. "Un'occasione per condividere visione, risultati e prospettive future su un evento che cambierà Milano e la Lombardia - sottolinea Piscina -. Sarà un palcoscenico mondiale e non possiamo permetterci errori".