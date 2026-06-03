Ghisolfa, Spoleto e Fulvio Testi. Il traffico a rischio per i nuovi cantieri

Saranno settimane di passione quelle che aspettano i milanesi da questa notte per i cantieri che interessano la viabilità cittadina. Un intervento ampiamente contestato da cittadini e partiti, FdI in prima linea, è quello della ciclabile sul ponte della Ghisolfa che ha portato al restringimento della carreggiata con il risultato di creare ingorghi e "tappi" al traffico.

Dalla questa notte inizieranno i lavori di cantierizzazione della pista ciclabile nella porzione che va da piazzale Lugano in direzione Mac Mahon fino alla sommità del ponte. In questa fase si procederà alla posa del cordolo, sarà "staccata" la linea aerea della 90, pur non interrompendo il servizio. Si prevede l'istituzione di un senso unico in via Colico da piazzale Lugano a via Mercantini per circa due mesi. Inizialmente sarà necessario il restringimento della carreggiata pur mantenendo la possibilità di percorrere il tratto stradale in due file di veicoli.

Nelle scorse settimane era stata realizzata la pista nel tratto opposto ovvero tra la sommità del ponte fino a piazzale Lugano in direzione est, dove stanno terminando i lavori per l'allargamento dello spazio stradale e favorire l'innesto della filovia 90/91. Entro l'estate il primo tratto della ciclabile tra piazzale Lugano e la sommità del ponte e viceversa sarà aperto e utilizzabile. Al termine dei lavori, tra un anno circa, si avranno sul ponte una coppia di ciclabili monodirezionali protette da cordoli tra via Mac Mahon e piazzale Lugano e viceversa.

Poco più in là in zona stazione Centrale partiranno oggi i lavori per la trasformazione della piazza Arcobalena, ricettacolo di mala movida, che porteranno a una trasformazione definitiva della piazza tattica Spoleto. In via Ferrante Aporti all'angolo tra via Spoleto e via Popoli Uniti, sarà invertito il senso di marcia delle vie Spoleto, Venini e Popoli Uniti, limitatamente al tratto compreso tra le prime due vie. Pevisti il riposizionamento e l'inversione del senso di marcia della ciclabile di via Spoleto e la creazione di una nuova pista nel tratto di via Venini a nord della piazza. Da metà giugno inizieranno i lavori sulla piazza all'intersezione tra le vie Spoleto, Venini e Martiri Oscuri: i lavori prevedono una significativa depavimentazione, la realizzazione di aree verdi con alberature e un tratto di strada scolastica oltre alle connessioni ciclabili per favorire i percorsi all'interno del quartiere. Il cantiere interesserà prevalentemente le aree già oggi pedonali, senza particolari modifiche stradali tranne l'introduzione del nuovo senso unico tra le vie Spoleto, Popoli Uniti, Venini.

Proseguono i lavori della nuova metrotranvia 7 che unirà Milano da est a ovest, senza passare dal centro. Nel 2027 saranno così collegati i quartieri di Cascina Gobba, Adriano, Precotto, Bicocca, Niguarda. Iniziano oggi i lavori preparatori alla cantierizzazione che consentirà il collegamento tra i binari esistenti di viale Fulvio Testi con i nuovi posati in via Santa Monica.

Dal 13 giugno i cantieri, pur non impedendo il passaggio di veicoli e pedoni, comporteranno modifiche alla viabilità per la chiusura parziale e alternata di alcune carreggiate di viale Fulvio Testi nel tratto compreso tra viale Esperia/viale Rodi e poco dopo via Santa Monica/via Santa Marcellina all'altezza

dell'intersezione con viale Testi. Saranno necessarie in fasi diverse anche modifiche alle linee del trasporto pubblico 4, 7, 31 e 86 (sul sito di Atm tutte le modifiche e le alternative).

Il cantiere proseguirà fino al 3 dicembre.