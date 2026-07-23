Forte dei maranza

Adesso la vogliamo proprio vedere la destra delle ronde, della sicurezza, della remigrazione e delle bande di minorenni che rendono invivibili le nostre città di pianura (è una citazione cinematografica, ndr; «E cosa c’entra?», «Assolutamente nulla, così...»). Già, e quelle di mare?

Eh no, perché ieri abbiamo visto il video della mega rissa che è scoppiata l’altra sera a Forte dei Marmi al Caffè Morin, vicino alla Capannina, con decine di ragazzi bene cognomi altisonanti, educazione rasoterra - che hanno scatenato una mezza guerriglia urbana lanciando sedie, tavolini, biciclette e seminando il panico anche tra gli hotel di lusso vicini. Una battaglia finita solo con l’arrivo della polizia.

Strano. Se succede una rissa in una periferia desolata tra poveri cristi si grida al degrado, l’allarme sicurezza, «Dàgli allo straniero!», «Facciamogli pagare i danni». La fanno i figli di papà con la camicia bianca, quelli delle ville e delle barche, quelli che non conoscono il valore dei soldi tanto paga il «daddy», «Stai chill», «Bella bro’!».. e stanno tutti zitti. È solo una bravata. Ma che li remigrassero tutti nelle ztl di Milano, ‘ste baby gang dei Bagni Piero. Manfredo, Gianrico, Guidobaldo e Guido di ‘sto cazzo.

La Versilia... mah... Un tempo qui ci si contentava di Manlio Cancogni. Avete voluto la Santanchè? E adesso beccatevi i maranza del Forte.