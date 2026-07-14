"Giorgia, fa caldo..."

Il brutto dei politici è che non se ne può fare a meno. Il bello è che li si può incolpare di qualsiasi cosa.

Ci stavamo riflettendo ieri, mentre eravamo sul nostro terrazzo a goderci finalmente un bel freschino e abbiamo letto che sui muri di Torino sono apparsi dei nuovi manifesti di Extinction Rebellion, il movimento apartitico (più o meno...) che ha come missione spingere i governi ad agire contro la crisi climatica; insomma sono quelli che viaggiano come matti di qua e di là, in macchina e in aereo, per contestare l'uso di combustibili fossili per le macchine e gli aerei e ogni tanto rovesciano coloranti nei canali delle città come atto di protesta, per scoprire poi di aver sterminato tutti i pesci che ci vivevano. Sono ragazzi, dai.

Comunque. I manifesti recitano: "Questo caldo è stato gentilmente offerto dal Governo (di destra, ndr) e Regione Piemonte (di destra, ndr)". Ma non dal Comune di Torino (di sinistra, ndr). Strano.

Ora. Noi non abbiamo dubbi che il cambiamento climatico sia una tragica realtà. Ne abbiamo semmai su chi ne sia la causa. Gli uomini? I politici? I politici al governo?

E per il resto, notiamo solo come - oltre al clima - cambino anche i tempi. Dal "Piove, governo ladro" siamo al "Fa caldo, governo fascio".

E a proposito di caldo e di uomini di governo, ci viene in mente quando Draghi chiese cosa avremmo preferito, se la pace o il condizionatore acceso tutta l'estate. Sono passati quattro anni e non abbiamo né l'una né l'altro.