Giorgio Rocca e la discesa a 2 ruote: "La mia e-bike con motore Yamaha mi dà la stessa adrenalina dello sci"

Dallo sci alla bicicletta è un percorso comune a molti ex campioni della neve. Giorgio Rocca, vincitore in carriera di 11 gare di Coppa del Mondo, di una Coppa del Mondo di specialità e di tre medaglie iridate, ora è il brand ambassador di Haibike, azienda specializzata di e-bike. Che ha affidato al campione azzurro una sua drive unit Yamaha.

Cos'ha trovato in comune con un brand di e-bike?

«Lo sci è una disciplina che mi ha dato tanto come atleta e che mi sta dando molto come imprenditore. Ma il mondo delle due ruote è l'altra mia grande passione. Da anni sono ambassador Yamaha per il comparto moto e con Haibike posso vivere a pieno anche la mia passione per la bici».

Le e-bike stanno prendendo sempre più piede in città come in montagna. Qual è il segreto del successo di queste bici?

«Di aver ampliato il pubblico degli appassionati visto che la pedalata è aiutata dalla batteria elettrica. Ma permettono anche ai rider con più esperienza di affrontare agilmente le salite più difficili senza intaccare il divertimento della discesa».

Cosa ti ha colpito di più la prima volta che sei salito su questo tipo di bici Haibike?

«Pensavo che fosse molto più complessa da gestire sui terreni sconnessi: più pesante e con un numero maggiore di componentistiche rispetto alle mtb tradizionali. Ma l'unione tra il telaio e la batteria powered by Yamaha crea un mezzo agile, maneggevole e perfetto per le avventure off road»

Ci sono similitudini tra una discesa a tutta con queste bici e con i tuoi sci da slalom?

«A livello di sensazioni sì: ti fanno provare un livello di adrenalina come poche altre discipline».

Eri già appassionato di ciclismo?

«Sono un appassionato del mondo bike da tanto tempo: le mtb sono il mezzo ideale per vivere salite e sentieri. Ora l'e-bike è il mezzo che utilizzo di più e con il quale riesco anche a concedermi qualche momento di relax in mezzo alla natura».

Sei un campione di sci: vuoi diventarlo anche di e-bike?

«L'unica competizione è quella con i miei figli (ride). Anche loro sono appassionati e capita di fare qualche gara uno contro l'altro. Per il resto c'è solo divertimento».MLomb