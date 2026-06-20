Una giornata di grazia. Tra Agostino e scienza. Pavia accoglie Leone terzo Papa in 40 anni

Una giornata di grazia questo sabato 20 giugno: Pavia la "dotta", ghibellina e agostiniana, accoglie Papa Leone. "Un dono" sorridono in Curia. Sono trascorsi 42 anni dal viaggio di Giovanni Paolo II che arrivò in auto causa nebbia per incontrare gli studenti del Borromeo e pregare con gli operai della Necchi, ultima vestigia di un grande passato anche industriale. "Crocevia della cultura europea" così Wojtya definì la città. E 23 anni dopo, il "pellegrinaggio" di Ratzinger, che dopo il caso Sapienza visitò l'ospedale San Matteo e il senato accademico, guidato dalla sua "personale devozione" per il "più grande Padre della Chiesa latina". È la figura potente di Sant'Agostino che unisce questi tre momenti. Ma non solo. San Pietro in Ciel d'Oro da 1.300 anni ospita le spoglie del Doctor gratiae, ed è sempre più meta di turismo religioso dopo l'elezione di Leone, che da priore agostiniano quasi ogni anno vi tornava per pregare (l'ultima volta nel 2024, da cardinale). Quello di oggi è un altro viaggio sulle orme di Agostino, ma prima tappa sarà il Cnao, il centro unico in Italia (sono 6 al mondo) per l'adroterapia con protoni e ioni carbonio. Il Papa incontrerà medici e bimbi in cura. È cambiata nei secoli ed è cambiata in 40 anni, Pavia. Colta, laicissima e segnata dalla fede. Oggi volontariato e oratori abbracciano tutti, cristiani e non.

Pavia oggi "è dentro il nostro tempo, più secolarizzato" - spiega il vescovo Corrado Sanguineti - ma il cristianesimo "rimane una linfa che può dare ancora oggi vita", e "patrimonio vivo che deve incarnarsi nel vissuto delle persone".