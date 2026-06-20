Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Una giornata di grazia. Tra Agostino e scienza. Pavia accoglie Leone terzo Papa in 40 anni

Pavia la "dotta", ghibellina e agostiniana accoglie Papa Leone. "Un dono" sorridono in Curia

Una giornata di grazia. Tra Agostino e scienza. Pavia accoglie Leone terzo Papa in 40 anni
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Una giornata di grazia questo sabato 20 giugno: Pavia la "dotta", ghibellina e agostiniana, accoglie Papa Leone. "Un dono" sorridono in Curia. Sono trascorsi 42 anni dal viaggio di Giovanni Paolo II che arrivò in auto causa nebbia per incontrare gli studenti del Borromeo e pregare con gli operai della Necchi, ultima vestigia di un grande passato anche industriale. "Crocevia della cultura europea" così Wojtya definì la città. E 23 anni dopo, il "pellegrinaggio" di Ratzinger, che dopo il caso Sapienza visitò l'ospedale San Matteo e il senato accademico, guidato dalla sua "personale devozione" per il "più grande Padre della Chiesa latina". È la figura potente di Sant'Agostino che unisce questi tre momenti. Ma non solo. San Pietro in Ciel d'Oro da 1.300 anni ospita le spoglie del Doctor gratiae, ed è sempre più meta di turismo religioso dopo l'elezione di Leone, che da priore agostiniano quasi ogni anno vi tornava per pregare (l'ultima volta nel 2024, da cardinale). Quello di oggi è un altro viaggio sulle orme di Agostino, ma prima tappa sarà il Cnao, il centro unico in Italia (sono 6 al mondo) per l'adroterapia con protoni e ioni carbonio. Il Papa incontrerà medici e bimbi in cura. È cambiata nei secoli ed è cambiata in 40 anni, Pavia. Colta, laicissima e segnata dalla fede. Oggi volontariato e oratori abbracciano tutti, cristiani e non.

Pavia oggi "è dentro il nostro tempo, più secolarizzato" - spiega il vescovo Corrado Sanguineti - ma il cristianesimo "rimane una linfa che può dare ancora oggi vita", e "patrimonio vivo che deve incarnarsi nel vissuto delle persone".

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica