Una gita ai laghi lombardi in cerca di fresco e di sapori

Se la Lombardia avesse il mare... ma non ne ha bisogno, con tutti quei laghi a segnarne i confini occidentale (Maggiore), orientale (Garda) e a riempirne lo spazio interno (Como, Iseo. Idro, Lugano). Perfette destinazioni per una gita anche - e soprattutto - gastronomica.

Il Sole di Ranco (Ranco) Sulla sponda lombarda del lago Maggiore si trova questo storico albergo fondato nell'Ottocento dalla famiglia Brovelli. Il ristorante, col suo magnifico pergolato promessa di frescura, è sotto la guida dello chef Davide Brovelli, con la sua cucina di territorio con un tocco di eleganza. Carpaccio di trota, verdure in agro e caviale, maionese di wasabi; Lasagna del Sole con scampi e salsa al Passito, Piccione farcito e caramellato al miele e cassis, Gelato al miele di acacia e polline di fiori.

Al Lago del Sereno Hotel (Torno) Spostiamoci sul lago di Como, talmente ricco di ristoranti interessanti che la scelta ci ha messo in imbarazzo. Non abbiamo però dubbi sulla cucina di Raffaele Lenzi, chef napoletano alla guida del ristorante stellato di questo albergo contemporaneo sul Lario occidentale: Zucchina alla scapece, Bigoli "AmatriciaN", Manzo al pepe verde, Lavarello in cassoeula, notevole il gelato su cui Lenzi lavora molto.

Materia (Cernobbio) Il migliore ristorante sul lago di Como, quello di Davide Caranchini, con la sua cucina di esplorazione e ricerca, innervata dagli esperimenti del laboratorio MIND (Materia Innovazione 'N Development) da cui escono piccoli capolavori come Salmerino mandorla e finocchio, Linguine burro garum di agone e amchoor, Baccalà in crosta di pane, asparagi verdi, spugnole e aglio orsino. Il menu degustazione Manifesto racchiude dieci anni di storia dell'insegna.

Osteria ai Nidrì (Iseo) Un'osteria contemporanea ma secolare, uno foglio bianco sul quale lo chef Daniel Gallizioli disegna una cucina spiccatamente di territorio ma che non perde occasione di farsi contaminare. Molto pesce dell'Iseo (Tempura di pescato dell'Iseo, Bertagnino di siluro) ma anche bosco e terra, e piatti pop come le Fettucine Alfredo con burro, parmigiano e tartufo estivo.

CasaLeali (Puegnago) E arriviamo sul lago di Garda con il sogno di due fratelli, Andrea e Marco Leali, a cui la Michelin ha dato una stella. In carta piatto creativi come Bresaola vegetale, Toast di scampo, cedro e ravanello, Tagliolino pane pollo ed erbe, Cervo cotto, crudo, salvia, ribes e rosa canina. Un menu degustazione Orizzonte e una Carta bianca da 8 o 10 portate.

La Speranzina (Sirmione) Ristorante di un elegante relais affacciato sul Garda, con una suggestiva cucina scavata nella roccia al livello del lago e nel quale ben si destreggia lo chef ligure Delfio Schiaffino, che porta un tocco di mediterraneità. Tra i piatti, Lattuga romana e asparago bianco, Storione Bianco con rafano, ponzu affumicato, menta e caviale di salmerino e la Lasagnetta con pesto all'aglio orsino, capasanta e ostrica, omaggio dello chef alla sua Portofino.

Rebis (Desenzano del Garda) Al centro del paese l'ambizioso ristorante dello chef e patròn Giovanni Di Giorgio nel magnifico Palazzo Garibaldi, il cui restauro conservativo è stato curato dalla compagna Alice Nicoletti. Ambienti eleganti e minimali che fanno spiccare una cucina coraggiosa e difficilmente classificabile.

Tra i piatti, elencati in un commovente menu fatto a mano dallo chef quasi come un libro dei tarocchi, delizie come Tuorlo marinato in agrodolce con lingue di riccio di mare islandese e Aragosta di Tristan nappata con burro di Normandia, con la sua bisque e una salsa rouille e caviale di storione bianco. Un percorso entusiasmante, dal Garda al mondo.