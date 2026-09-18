La figlia Cristèl non lo invita, Loredana compensa. Cristèl Carrisi e il marito Davor Luksic hanno rinnovato le promesse dopo 10 anni di matrimonio. E c’era la sorella Romina Carrisi, e c’era la mamma Romina, dimagrita. Ma Al Bano? Invito non pervenuto. Possibile che non lo abbia voluto intorno in un giorno così importante? Eppure Cristèl sa che lui le vuole un bene dell’anima e come ogni padre, pare avesse pagato lui le nozze da favola a Lecce di dieci anni fa. Al Bano è ferito, ma tace, non si lamenta. Non c’era nemmeno il fratello di Cristèl Yari. Per fortuna che con Loredana Lecciso la vita sorride ad Al Bano. E gli danno soddisfazione i due figli che ha avuto da Loredana, Bido, laureato da poco in economia e management, e Jasmine, che vedremo il 23 settembre a Tale e Quale Show