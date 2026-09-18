Il “Gentleman” Morrone e i tic del circolino del cinema

A dimostrazione dello snobismo assoluto di molti personaggi del cinema italiano, mi diverte che uno degli attori mai citati dal «circolino dei cineasti» sia l’unico interprete italiano attualmente famoso nel mondo. Parlo di Michele Morrone, 36 anni, che, dopo il successo internazionale di 365 e del suo seguito, dopo aver recitato con Megan Fox e posato per le pubblicità di Dolce & Gabbana con Irina Shayk e Katy Perry, è oggi il protagonista della seconda serie di Netflix, The Gentlemen, diretta da un regista internazionale come Guy Ritchie, ex marito di Madonna, mentre sta per iniziare le riprese di The Housemaid’s secret con Kirsten Dunst, il sequel del thriller The Housemaid, che già lo vedeva nel cast.

Non solo ma Morrone è ormai considerato anche un personaggio mediatico, al punto che è stato il più fotografato alla prima londinese di The Gentlemen, dove è apparso con la probabile fidanzata, Maria Francesca Palomba, farmacista e proprietaria di due farmacie, in Campania, più grande di lui di qualche anno e che lui frequenta dall’estate.

Certo, la sua vita non è stata solo rose e fiori, in passato ha conosciuto anche il peggio, figlio di una madre vedova («Avevo 12 anni quando mio padre morì»), che lavorava in una scuola, una madre coraggio che ha cresciuto tre figli (Michele ha due sorelle più grandi). Come tutti gli artisti, ha avuto anche un periodo travagliato. Ma si sa: senza sofferenza pare che non si riesca a diventare empatici con il pubblico. Dopo il divorzio dalla moglie, la stilista libanese Rouba Saadeh «Sono stato un idiota incapace di trattenere ciò che amavo» dalla quale ha avuto due figli, nella cui vita Michele è più che presente, ha avuto anche periodi veramente pesanti per problemi con la bottiglia. Ma ha chiuso con l’alcol e i rapporti con Rouba e figli sono più che affettuosi. Chi gli vuole bene ora spera che con la dottoressa Palomba risolva le sue difficoltà sentimentali, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Intanto quelli del circolino del cinema si rassegnino: loro oltre Lugano nessuno li conosce mentre, a Hollywood, Morrone non deve nemmeno prenotare al ristorante: lo riconoscono subito e trovano sempre un tavolo per lui.