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Benedetta Rossi e il marito adottano due bambine, il post sui social: “Un percorso lungo di attesa, silenzi e speranze”

Con un lungo messaggio condiviso sui social la foodblogger e il marito Marco Gentili hanno parlato del loro nuovo progetto di vita familiare

Benedetta Rossi e il marito adottano due bambine, il post sui social: “Un percorso lungo di attesa, silenzi e speranze”
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Due passaporti, due valigie e il cuore pieno d’amore e di gratitudine:è cominciato così il viaggio di Benedetta Rossi e Marco Gentili. “Il più importante della nostra vita”, hanno scritto sui social la foodblogger e il marito, che hanno deciso di adottare due bambini che attualmente si trovano all’estero: “Questa volta la destinazione non è solo un luogo geografico ma è la speranza di un nuovo inizio. Partiamo per completare il puzzle della nostra vita con due anime, due sorelline che il destino ha intrecciato alle nostre storie e che finalmente stiamo per stringere a noi”.

L’annuncio

Con un lungo post pubblicato su Instagram e Facebook Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno parlato per la prima volta del percorso che li ha portati a scegliere l'adozione. Una decisione che la coppia ha preferito custodire con il massimo riserbo, affrontando il percorso - un iter lungo, complesso ma ricco di emozioni - lontano dai riflettori: “È stato un percorso durato anni, anni di attesa, silenzi e speranze. Abbiamo compilato carte, superato esami e affrontato le montagne russe del cuore. Abbiamo imparato ad aspettare con una pazienza che non sapevamo di avere e siamo riusciti a proteggere un sogno che oggi è ad un passo dal diventare realtà. Non è stato semplice, ma è stato il nostro modo per diventare mamma e papà”.

Il silenzio social

Il viaggio verso l’adozione è entrato nella fase finale e cruciale per questo la foodblogger di “Fatto in casa da Benedetta” e il marito rimarranno lontani dai social. A spiegarlo sono stati loro stessi, chiedendo la massima comprensione ai propri follower: “Ora dovremo affrontare ancora dei passaggi formali ma delicati e poi mancheranno solo gli ultimi passi, quelli più importanti, che richiederanno ogni grammo della nostra presenza, del nostro amore e della nostra attenzione. Durante questo periodo spegneremo gli schermi, terremo i telefoni in tasca, saremo lontani da qui e dalla dimensione pubblica. Abbiamo bisogno di silenzio intorno a noi per ascoltare e accogliere tutte le emozioni che vivremo mentre nasce la nostra nuova famiglia".

La promessa

Prima di concludere il messaggio e imbarcarsi sul volo, che li ha portati dalle due figlie, Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno voluto, però, fare una promessa ai follower: “Sappiamo quanto ci volete bene ed è per questo che vi facciamo una promessa: saremo noi, a tempo debito e quando saremo pronti, a condividere con voi il racconto di questa meravigliosa avventura.

Fino ad allora, vi chiediamo comprensione e vi ringraziamo già da ora per l’affetto immenso che ci dimostrate sempre e per il rispetto che avrete di questo spazio privato che vogliamo proteggere". Poi l’ultimo emozionante messaggio: “Ci vediamo al ritorno, quando la nostra famiglia sarà finalmente al completo”.

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