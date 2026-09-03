Carlos Sainz a Venezia, chi è la fidanzata Rebecca Donaldson

Alla serata inaugurale dell’83esima mostra del Cinema di Venezia c’era anche il pilota di Formula 1 Carlos Sainz. Lo spagnolo ha approfittato della tappa italiana del Mondiale – che domenica lo vedrà impegnato sul circuito di Monza – per fare una breve deviazione e sfilare sul red carpet del Lido insieme alla compagna. Ospiti della prima di “Ink”, film di Danny Boyle con Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy, il pilota della Williams e la modella scozzese hanno catturato l’attenzione dei fotografi presenti per eleganza e complicità.

Non è la prima volta che Carlos Sainz e Rebecca Donaldson appaiono insieme a un evento pubblico. Legati dal 2023, quando comparvero le loro prime foto a Milano negli anni in cui il pilota era in Ferrari, Sainz e la compagna avevano già sfilato al festival di Cannes nel 2025 e lo scorso maggio.

Chi è Rebecca Donaldson

Nata nel 1995 a Scone, nel Perthshire in Scozia, Rebecca Donaldson si è avvicinata al mondo della moda ancora adolescente, conquistando a soli 17 anni il titolo di Top Model UK, competizione che ha segnato l’inizio della sua carriera. Negli anni ha costruito un percorso internazionale, posando per alcune delle più importanti riviste di moda tra cui Vogue, Cosmopolitan, Marie Claire ed Elle e lavorando con diversi brand di moda. Alla carriera da modella ha affiancato anche quella di imprenditrice: nel 2020 ha fondato Muse Actiwear, azienda che produce una linea di abbigliamento sportivo. Molto attiva sui social network, dal punto di vista sentimentale la modella scozzese ha cercato di mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori. Dopo la breve relazione con Scott Disick, ex compagno di Kourtney Kardashian, Rebecca ha iniziato una relazione con Carlos Sainz nel 2023. Da tre anni non manca di sostenerlo negli appuntamenti del Mondiale mostrandosi al fianco del pilota nel paddock e sostenendolo anche nel delicato passaggio dalla Ferrari alla Williams avvenuto lo scorso anno.