Damiano David si sposa (con Dove), Federica Pellegrini gelosissima, Andrea Iannone e il gesto verso Belen

Weekend tempo di gossip. C'è chi è gelosissima del marito (Federica Pellegrini), chi va a nozze (Damiano David), chi fa un passo verso la sua ex (Andrea Iannone) e chi torna a parlare della crisi con il marito (Alice Campello).

Damiano David si sposa: l'anello e la proposta a Dove Cameron

Si preannuncia un 2026 interessante per Damiano David. Il frontman dei Maneskin, che da tempo vive negli Stati Uniti, ha annunciato il fidanzamento con la star di Hollywood Dove Cameron e le conseguenti nozze si dovrebbero celebrare entro la fine di questo anno. Due anni dopo l'inizio della loro storia d'amore il cantante romano e la diva americana sono pronti a giurarsi amore eterno. A suggellare la proposta è stato il prezioso anello, che Damiano ha regalato a Dove. Un gioiello in oro rosa 18 carati, taglio squadrato e impreziosito da diamanti. Il tocco di "classe"? L'incisione all'interno "La parte migliore dell'essere vivi", parole che David ha dedicato alla fidanzata in occasione del loro secondo anniversario. Romantico.

Federica Pellegrini gelosa del marito: "Lui sta in vasca coi c**i che gli passano"

Si sa, la gravidanza porta sbalzi ormonali ma a quanto pare anche una certa gelosia. Federica Pellegrini - che è in attesa del suo secondo figlio - lo ha confermato nel corso dell'intervista rilasciata a Alessandro Cattelan nel podcast "SuperNova". Abbandonate le piscine olimpioniche la Divina si dedica al ruolo di mamma e imprenditrice, mentre il marito - Matteo Giunta - continua a fare l'allenatore. Proprio il suo ruolo a bordo vasca crea non pochi scatti di gelosia alla campionessa. "Lui non mi racconta mai niente quando va fuori per le gare, cioè lui è quello che dice: "Sono qua tutto a posto ciao ". Allora tu devi pensare a me a casa... Perché io ho vissuto quell'ambiente là da atleta. Cioè questo sta in mezzo alla vasca coi culi che gli passano. Sono tutte in costume, tutte belle, tutte splendide, splendenti e lui non mi racconta niente", ha raccontato da Cattelan Federica Pellegrini, parlando della sua gelosia. Poi ha confessato: " E negli anni sono pure migliorata con la gelosia" . Alla faccia.

Andrea Iannone, il gesto social di riavvicinamento a Belen

La crisi tra Andrea Iannone e Elodie sembra essere decisamente concreta. La cantante è volata in Thailandia senza il suo fidanzato ma in compagnia della ballerina Franceska, con la quale è stata paparazzata in teneri atteggiamenti a Capodanno. Così il pilota di motociclismo si sarebbe consolato - pare - riavvicinandosi "virtualmente" all'ex compagna, ovvero Belen Rodriguez. Subito dopo la fine della loro relazione (nel 2018) Iannone avrebbe smesso di seguire l'argentina sui social, ma ultimamente sarebbe tornato sui suoi passi, tornando a seguire Belen su Instagram. Tra i due, però, non ci sono stati like sospetti. Tempo al tempo.

Alice Campello conferma la crisi con Alvaro Morata: "Momento emotivamente molto delicato"