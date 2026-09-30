Demetrio Albertini e Uriana Capone, 30 anni insieme. La dedica sui social: “Sono passati 5 anni dai nostri primi 25. Grazie my love”

Due fotografie, una del passato e una del presente, poi una dedica: “Sono passati 5 anni dai nostri primi 25. Grazie my love”. Così Demetrio Albertini celebra trent’anni di matrimonio con Uriana Capone. L’ex centrocampista del Milan ha affidato ai social network un messaggio per la moglie in occasione del loro anniversario, un evento che i tifosi rossoneri ricordano bene. Nel 1996, quando Albertini e Uriana Capone si sposarono, infatti, Demetrio era già una bandiera del Milan dei record.

La storia d’amore

Galeotta fu proprio Milano. Nell’anno della vittoria dello Scudetto, della Supercoppa e della Champions, Demetrio Albertini incontrò Uriana a un evento di moda, quando lei lavorava come modella e da quel momento non si sono più lasciati. Due anni dopo l’incontro, nel 1996 subito dopo gli Europei, Demetrio e Uriana si sono sposati a Oria, in provincia di Brindisi, città natale di Uriana e dal loro amore sono nati due figli, Federico e Costanza. Una famiglia che è sempre stata il centro della sua vita fuori dal campo. “Io e mia moglie siamo riusciti, da punti di partenza diversi, a curare il nostro amore oltre che a crescere i figli. La vita è fatta di relazioni: in famiglia, come nelle amicizie, ti devi spogliare da quello che hai e che sei per poter incontrare l’altro. Se quando poi si sta insieme si sorride... è bellissimo”, dichiarò Albertini in un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana nel 2019.

Chi è Uriana Capone

Originaria di Oria, in provincia di Brindisi, Uriana Capone è figlia dello scenografo Gino Capone. Ha esordito come modella giovanissima e nel 1993 si è classificata prima al “Concorso Bellissima 93” su Canale 5. Laureata in Giurisprudenza, è diventata un’imprenditrice nel 2008 aprendo due asili nido a Milano. Da anni è sustainer di ITA 2030 organizzazione che supporta progetti sociali in Italia che offrono un futuro migliore.