Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj si sono sposati: dopo oltre vent’anni d'amore e tre figli la coppia ha detto sì a Torino

Venticinque anni dopo il loro primo incontro Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj si sono sposati. L’imprenditore torinese e la top model ceca hanno celebrato le nozze a Torino, città natale di Marsiaj, come coronamento di una storia iniziata nel 2001 e che ha portato alla nascita di tre figli,George (18 anni) Philipe (15 anni) e Edward (12 anni).

La Notizia delle nozze, mai resa ufficiale, era trapelata dall'albo pretorio del Comune di Torino dove lo scorso maggio erano comparse le pubblicazioni. Eva Herzigová e Gregorio Marsiaj hanno preferito non confermare l’indiscrezione, programmando il matrimonio nel più stretto riserbo, sostenuti solo dalle rispettive famiglie e dai figli.

Il matrimonio a Torino

Il“sì” è arrivato sabato 11 luglio con una cerimonia religiosa celebrata nella Chiesa di San Vito, poi proseguita con lo scambio delle firme civili all’interno del Museo del Risorgimento nella sala Plebisciti del Palazzo Carignano. Invitati e ospiti – tra i quali figuravano anche Francesca Barra, Jill Cooper, Maria Carla Boscono e Marpessa Hennik – hanno infine festeggiato gli sposi al ristorante stellato Del Cambio, storico locale nel cuore del capoluogo lombardo.

La storia d’amore

La storia tra Eva Herzigova e Gregorio Marsiaj è cominciata nel 2001.La top model cecoslovacca era reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo come co-conduttrice e aveva alle spalle il divorzio da Tico Torres, batterista dei Bon Jovi. Eva conobbe l’imprenditore durante un breve soggiorno in Liguria e da quel momento la coppia non si è più separata.

Divisi tra Londra e Torino, la modella e l’imprenditore hanno allargato la famiglia nel 2007 con la nascita del primo figlio, George poi sono arrivati Philippe nel 2011 ed Edward nel 2013. Il fidanzamento, ufficializzato nel marzo 2017 con un post su Instagram, aveva anticipato il progetto nuziale. “You are the one”, aveva scritto Herzigova annunciando le future nozze.