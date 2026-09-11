Gli “Affari” di De Martino. Io, mio figlio, mammeta e tu...

«Perché quell’assembramento davanti alla gioielleria? Un altro scippo?», chiede una guardia giurata in via Montenapoleone a Milano. «Tranquilli, è solo entrato Stefano De Martino», rassicurano, «Magari è entrato per rimpiazzare l’orologio da 40.000 euro, che gli hanno scippato in zona l’anno scorso. La gente l’ha visto e sta fuori ad aspettarlo». Ed ecco Stefano De Martino, sorride, posa con tutti, ma proprio tutti, per un selfie. «Lui è così: educato, gentile», mi dice Paolo Della Bella, il paparazzo più amato di Milano. «Certe volte mi dice: Oggi lasciamo perdere le foto, e lascio perdere, perché solitamente è disponibile». Un analogo capannello lo trovi anche al Centro di Produzione Rai di via Mecenate a Milano, dove viene registrato Affari Tuoi da quest’anno. È per questo che Stefano De Martino si è scelto una casa più comoda, un appartamento molto borghese, zona Arco della Pace, che sta arredando con calma, ma con pezzi di altissimo design, come le sedie Aluminium di Vitra e lampade De Lucchi e Fassina: le Tolomeo Mega da terra di Artemide, ha fatto il grano e si vede. Ma la sua non è certo una casa ingessata: sopraffatta com’è dalla costante presenza di Santiago, 13 anni, che ha avuto da Belén (che Stefano protegge in silenzio), e dal loro cane, il Labrador Choco. «È lui il vero padrone di casa», confessa De Martino. Con Santiago, Stefano ha passato una bellissima vacanza negli Stati Uniti, lo ha portato a vedere il Grand Canyon e la Monument Valley. «L’unico amore eterno è quello tra genitori e figli», dice. Un’osservazione che magari potrebbe non essere piaciuta all’influencer Gilda D’Ambrosio, che per molti è la sua fidanzata, ma né lui né lei hanno mai ufficializzato, anche se la mamma di lei, Anna Annunziata, ha detto imprudentemente a luglio: «Lui mi chiama suocera e io lo chiamo genero. Sono belli, bellissimi, fatti l’uno per l’altra». Io, mammeta e tu, sembra la canzone di Carosone. Parole che non hanno però sortito effetto: nessuna ammissione da parte della coppia, anche se in estate sono stati insieme in vacanza in Puglia, poi in barca a Ponza e persino nel viaggio a Los Angeles e negli Stati Uniti, dove era presente anche Santiago. E quando un uomo presenta una ragazza al figlio vale di più che presentarla alla mamma.