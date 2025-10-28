Grande Fratello 2025 pagelle quinta puntata: Jonas Pepe solo a Sonia Bruganelli può piacere (5), Elomari (8), Grazia Vs Francesco (9) e…

Domenico (3)

Partiamo da Domenico. In generale, mi fanno sorridere (e un po’ ridere) quando i concorrenti affermano con orgoglio e supponenza che “la gente fuori parlerà di noi dalla mattina alla sera”. Se guardassero gli ascolti Auditel, probabilmente uscirebbero loro stessi dalla Casa.

Per non parlare di un altro dato che oggi conta nei reality: il numero di follower su Instagram. Il “più forte” — almeno nella testa di pochi — ovvero Jonas Pepe, non arriva nemmeno a 9mila seguaci. Forse, se avesse fatto un TikTok recitando L’Infinito, ne avrebbe guadagnati di più.

Tornando a Domenico, il suo epilogo è stato uno dei più tristi. Dispiace che molti abbiano cercato di ridimensionare l’accaduto, ma un bacio preso con la forza, scherzo o meno — e qui non lo era — non è mai qualcosa di piacevole da vedere. La televisione ha un potere, e se iniziamo a legittimare le piccole mancanze di rispetto, poi non possiamo sorprenderci quando si arriva all’irreparabile. Il confronto “alla Temptation Island” (ma di docu-reality, purtroppo, ne esiste solo uno) è stato sottotono. Mi aspettavo di più.

Simona Ventura ha perfettamente ragione quando dice che una donna non dovrebbe mai prendersela con un’altra donna, ma con l’uomo che — semmai — la tradisce.

Su questo punto, sono contento che Valentina non abbia commesso l’errore di sfogare rabbia e indignazione su Benedetta, ma abbia indirizzato le sue parole al fidanzato. La reputo una persona intelligente, e se ci fosse stato Alfonso Signorini, probabilmente l’avrebbe già fatta entrare in Casa per ricreare il remake di Alex, Delia e Soleil (chissà quanti cereali “sottomarca” dovranno ancora mangiare per arrivare a quel livello, ndr). Detto questo, una persona “leggera” come lui — e non solo per il feeling nato con Benedetta, ma anche per le varie “porcherie” che stanno emergendo tra messaggi, account OnlyFans e richieste alquanto blasfeme — non la vorrei nemmeno a un euro e diciotto centesimi. Questo dovrebbe essere il vero punto su cui Valentina deve riflettere.

Valentina (8,5)

Matura, lucida e coerente. Ha mantenuto la calma e ha saputo distinguere le vere responsabilità.

Benedetta (6)

Merita la sufficienza perché non si è esposta più del dovuto. Probabilmente avrebbe voluto dire molto di più, ma ha preferito trattenersi per non passare come la “ruba fidanzati”.

Donatella (7)

Il suo momento è stato emozionante al punto giusto. Simpatica, spontanea e autentica: meriterebbe un po’ più di compagnia “over” all’interno della Casa.

Jonas Pepe (5)

Jonas che manda bacini a Omer Elomari non si può vedere.

Il suo atteggiamento da stratega, calcolatore e incitatore — spesso ai limiti del ridicolo — può piacere solo a Sonia Bruganelli. Per carità, è un gioco, ma ci sono limiti anche alla provocazione, e troppe sue uscite sono rimaste impunite. Non è più il ragazzo che si era presentato all’inizio.

Omer (8)

Omer resta uno dei più apprezzati: intelligente, sensibile, sincero.

Mi auguro solo che non si lasci travolgere dalle provocazioni, perché, è vero, nessuno può giustificare la violenza fisica, ma le provocazioni verbali possono essere altrettanto pesanti. Deve continuare a dimostrare equilibrio e maturità.

Con Rasha purtroppo non vedo il potenziale per una storia d’amore, ma ben venga un legame sincero rispetto a una “ship” costruita a tavolino.

Grazia Kendi (9)

L’esplosione di Grazia contro Francesca Rana è stata una vera ciliegina sulla torta. Finalmente un po’ di carattere autentico!

Cristina Plevani (7)

La Plevani, che si è sfogata — salvo poi rimuovere tutto — sui social

per il poco spazio in puntata, ha ragione.Quattro opinionisti sono davvero troppi: a questo punto sarebbe stato meglio lasciare Sonia Bruganelli da sola sin dall’inizio. Il risultato, di fatto, sarebbe stato lo stesso.