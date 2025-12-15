Il trucchetto per colpire Meloni, la somma disperazione di Schlein e Kiev: quindi, oggi...

- È indegno che nel 2025 un sopravvissuto della Shoah possa trovare la morte in una spiaggia australiana. Semplicemente, incomprensibile.

- Ha ragione chi sostiene che alla fine della fiera è proprio la propaganda Pro Pal ad alimentare, non dico armare, certi pazzi. Perché se in tv sostieni che gli ebrei fanno schifo, sono un popolo che commette genocidio, senza distinguere tra individui e politici che li governano, finisci col rendere bersaglio chiunque indossi una kippah. E questo, nonostante gli errori e gli orrori del governo israeliano, non è ammissibile. Punto.

- Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato: chi sostiene, come me, il diritto all’odio e la sacra libertà di pensare anche le peggiori nefandezze, dovrebbe sostenere che l’espulsione dell’Imam di Torino per aver detto che il 7 ottobre non è stato nulla se non resistenza era forse un tantino esagerata. Poi magari verranno dimostrati legami con Hamas che io non conosco. Però fa un po’ sorridere che se il Viminale ritiene, e aveà i suoi motivi, un soggetto un pericolo per l’ordine pubblico poi la Corte di Appello si muova per annullare il trattenimento nel Cpr. In pratica, come ormai chiaro, non comanda tanto il governo eletto ma, in ultima istanza, sempre i giudici. Capaci di sindacare ogni singola decisione amministrativa.

- Ieri Zelensky ha lanciato il sasso (“pronto a rinunciare alla Nato”) e oggi tira indietro la mano, affermando che occorre “garantire l’integrità territoriale dell’Ucraina”. Il che, come sappiamo bene, è pura retorica. Ormai Mosca governa la Crimea ed ha conquistato un bel pezzo di Donbass. Riaverli indietro è tecnicamente impossibile, visto che per riconquistarli militarmente Kiev avrebbe bisogno del sostegno militare che Donald Trump non è disposto a fornire. Infatti nel suo discorso a Berlino, Zelensky ringrazia la Germania perché sostiene l’integrità territoriale “in linea di principio”. E come sappiamo, in politica, soprattutto quella estera, i “principi” esistono per essere violati.

- Mi sorprende che Francesca Albanese sia stata invitata a destra e manca nelle scuole italiane per parlare, vuoi del suo libro vuoi della sua attività? No. In fondo i professori di sinistra sono di solito molto più militanti di quelli che nel privato votano a destra, e non si preoccupano di apparire un tantino faziosi quando possibile. Ma so per certo che se avessero invitato a tenere una lezione uno che la pensa all’opposto, tipo il direttore Tommaso Cerno, avrebbero chiesto l’intervento dei caschi blu dell’Onu.

- Ovviamente ben venga Albanese nelle scuole. Ma sarebbe carino un minimo di contraddittorio. No?

- Leggo grandi analisi sulle intenzioni di voto degli elettori, tra presunto calo di Fdi e centrodestra in lieve ritirata, oltre a un giudizio sul governo non eccellente. Primo: il fatto che un elettore “bocci” un esecutivo non vuol dire che poi non voti Fdi, Fi o Lega. Il motivo è semplice: posso chiedere di più a Meloni&co, ma questo non vuol dire che gli preferisca la Schlein e la sua banda. Secondo: il problema è proprio della “banda” di cui sopra. Gli analisti danno per scontato quello che scontato non è affatto, ovvero che la somma dei voti di Azione, Italia Viva, +Europa, Pd, Avs e M5S dia automaticamente il Campo Largo in vantaggio sugli avversari.

L’ha detto bene Meloni ieri: non basta una “somma di disperazione” per fare un’alleanza politica, come dimostra il fatto che Giuseppe Conte, da, abbia bombardato più Schlein che Meloni. Questi articoli sui sondaggi sembrano scritti come un trucchetto per colpire il centrodestra…