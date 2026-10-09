Il podio di Roberto Alessi: Abbate, Spencer, Fiorello

1. Carmelo Abbate, non solo cronaca nera

È diventato uno dei giornalisti più apprezzati dalla tv: una figura di riferimento per Quarto Grado, trasmissione principe della cronaca di Gianluigi Nuzzi. Certo che passare dalle sue inchieste, con qualche punta, per così dire, piccante, come Le notti brave dei preti gay, che scriveva per Panorama anni fa, piuttosto che scrivere libri come Babilonia, viaggi nell’Italia del sesso, e parlare ora solo di delitti, è un po’ pesantino. E pare che lui abbia voglia di leggerezza. Un appello: invitatelo per commentare servizi dove non si parli di notizie più arrapanti.

2. Bud Spencer, anche i nipoti mangiano fagioli

Pare che Bud Spencer avesse la fissa di mangiare fagioli (sai che allegria, poi). Hanno dato anche il titolo a un suo film Anche gli angeli mangiano fagioli. Ora pure i nipoti di Bud, che si chiamava Carlo Pedersoli, Alessandro e Carlo Perdersoli, hanno messo su un business proprio sui fagioli, che fa capo alla società Bud Power: fagioli stufati in scatola col nome del nonno. Pare siano buonissimi, sono arrivati a fatturare 8 milioni di euro e pare che riescano a chiudere quest’anno arrivando ai 10: anche i nipoti mangiano fagioli. Con risultati simili io li metterei anche nel caffè.

3. Fiorello Su Raiuno e ci porterà Amadeus

Rosario Fiorello ha fatto sapere che tornerà in prima serata su Raiuno. E mi dicono dal ristorante Dante di Roma, dove va spesso, che qualcuno gli ha sentito dire che porterà in quello show anche Amadeus, che si è liberato dal contratto che lo vedeva inchiodato al Nove e che ora, libero e felice, può andare dove gli pare, compreso da Amici dove apparirà come commissario Tecnico. Certo, con Fiorello sarà solo un’ospitata, ma c’è di più: in Rai qualcuno ha sentito che Stefano De Martino potrebbe avere l’idea di un’ospitata, anche solo un collegamento, con Fiorello insieme ad Amadeus. Idea grandiosa!