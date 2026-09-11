Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 06:41
In evidenzaAggiornato alle ore 06:41
Gossip

Il podio di Roberto Alessi: Assad, Trussardi, Hernandez e Nureyev

Colpisce come una donna colta, laureata, musulmana sunnita, figlia di un cardiologo, possa essersi macchiata di crimini efferati

Roberto Alessi
La dama di Damasco. Ritratto di Asma Al Assad
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

1. Asma Assad

Asma Assad, moglie di Bashar Assad, l’ex dittatore della Siria, passa un periodo terribile: fuggita dalla Siria è in Russia, che non ama, ma nessun altro Paese la ospita e si sta curando perché la salute non la aiuta. Intanto rivelano che lei non fu solo spettatrice delle mostruosità del marito. E colpisce come una donna colta, laureata, musulmana sunnita, figlia di un cardiologo, possa essersi macchiata di crimini efferati. Aveva una propensione alla leggerezza: appassionata di vasi Ming, di shopping da Harrods, Giorgio Armani e Louboutin. Scarpe da 3000 euro a fronte di un popolo affamato. Ora a Mosca non esce di casa...

2. Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi, figlio di Nicola scomparso in un incidente nel ’99, ha detto in un’intervista al podcast 1% di Giacomo Freddi che suo padre è stato discriminato perché non era gay. Nell’elenco dei design cita, oltre a Armani e Versace, Missoni, Krizia e Fiorucci. Conoscevo bene Nicola Trussardi e vedo ancora oggi sua moglie Maria Luisa, che è rimasta bellissima, ma non mi ha mai detto di questa discriminazione. Pure Missoni, Fiorucci e Krizia erano eterosessuali. Dubito che Armani e Versace, gay ortodossi, si preoccupassero della sessualità di Nicola.

3. Hernández e Nureyev

La storia del nostro atleta italiano, ma di colore, Andy Díaz Hernández, che ha vinto l’oro agli Europei nel salto triplo, ricorda quella del ballerino Rudolph Nureyev. Tutte e due sono scappati dal comunismo. Il grande ballerino stava tornando a Mosca nel 1961 quando, all’aeroporto di Parigi, decise di scappare dagli agenti del KGB buttandosi tra le braccia della polizia francese. La storia di Andy Díaz Hernández è simile: passando da Madrid con la sua nazionale cubana non volle più tornare in patria. Dal 3 ottobre lo vedremo concorrente a Ballando con le stelle. Ora li unisce pure il ballo.

Asma Al-assadTomaso Trussardi

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.