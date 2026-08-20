Il principe Harry e Meghan tornano a vivere a Londra sei anni dopo l’addio ai doveri reali

Sei anni dopo aver lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi negli Stati Uniti, il principe Harry e Meghan Markle sarebbero pronti a tornare nel Regno Unito. Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, dopo aver scelto di vivere lontano dai doveri reali imposti da Buckingham Palace, i duchi di Sussex sarebbero tornati sui loro passi e sarebbero pronti a tornare a vivere a Londra.

La notizia esclusiva arriva dal The Sun, che riferisce: “Il duca e la duchessa di Sussex torneranno nel Regno Unito alla fine di questo mese per un periodo di tempo prolungato”. Il tabloid fa sapere che re Carlo è stato informato domenica scorsa che suo figlio Harry e sua nuora faranno ritorno a Londra e non per un breve soggiorno. Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese il secondogenito di Carlo avrebbe già trovato una casa, dove trasferirsi e avrebbe già predisposto l’iscrizione dei due figli Archie, 7 anni, e Lilibet, 5 anni, a un istituto scolastico internazionale della capitale inglese.

L’indiscrezione sul possibile ritorno nel Regno Unito di Harry e Meghan apre nuovi scenari a palazzo. Il passo indietro dei Sussex solleva, infatti, diversi interrogativi sul futuro dell’accordo siglato a Sandringham del 2020, il “Megxit”, che sancì l’addio della coppia ai doveri reali. I motivi del ritorno a Londra non sono stati svelati, ma The Sun chiarisce: “I duchi di Sussex si trasferiranno in una residenza non reale e non riprenderanno più incarichi ufficiali all’interno della famiglia reale, pur continuando a gestire le proprie attività imprenditoriali”. Il rientro sarebbe stato pianificato da Harry e Meghan a fine giugno, quando la coppia è stata ospite di amici a Highgrove, nella contea del Gloucestershire. Gli esperti inglesi assicurano che non si tratta di un vero e proprio trasloco, visto che i Sussex non hanno deciso di mettere in vendita la villa di Montecito, in California, dove hanno vissuto negli ultimi sei anni.