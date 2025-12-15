Ilary Blasi e le future nozze con Bastian Muller, c'è la data del matrimonio

Il matrimonio con Francesco Totti è ormai ai titoli di coda e, stando alle ultime indiscrezioni, Ilary Blasi è pronta a sposare il compagno Bastian Muller, con il quale ha una relazione dal 2023. C'è solo da attendere la conferma del divorzio.

La separazione dall'ex marito è stata particolarmente difficile. Sono volati stracci, sotto gli occhi di tutti. Ma dopo tanta sofferenza, recriminazioni e continui botta e risposta, pare essere giunta la fine. L'udienza per il divorzio è fissata per il prossimo 21 marzo 2026. A quel punto la celebre coppia formata da Totti e Blasi non sarà più tale, legalmente, ed entrambi potranno dedicarsi ai rispettivi nuovi compagni di vita. Ilary Blasi avrebbe intenzione di sposarsi molto presto. Sono ormai tre anni che frequenta l'imprenditore tedesco, di cui è innamoratissima. Bastian va anche molto d'accordo con i figli della showgirl. Sembra dunque essere arrivata l'ora di lasciarsi alle spalle il passato e andare avanti.

Blasi avrebbe già in mente anche una data per il "sì". Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di gossip Gabriele Parpiglia, la coppia vorrebbe sposarsi il 6 giugno 2026, a Ischia. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni, non c'è ancora nulla di ufficiale. Pare però che la "cerchia" di Ilary Blasi sia effettivamente al corrente di data e location. Si è solo in attesa che la diretta interessata dia conferma.

"Devo ancora divorziare, sono ancora sposata. Certo, non ti nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia.

Sento tante persone che hanno paura, io non lo escludo", ha dichiarato Ilary Blasi in una recente intervista concessa al Settimanale Chi. Insomma, la volontà di sposare Bastian c'è tutta.

Nessuna novità, invece, da parte del "fronte" Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due non hanno ancora parlato di matrimonio.