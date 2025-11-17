Totti-Blasi, c'è la data del divorzio: ecco quando si terrà l'udienza

Dopo un percorso lungo e controverso, in cui non sono mancati i colpi di scena, Francesco Totti e Ilary Blasi sono pronti a chiudere definitivamente il loro matrimonio. Stando alle ultime rivelazioni, infatti, sarebbe stata decisa la data del divorzio: l'udienza si terrà la prossima primavera.

L'annuncio ufficiale della loro separazione è stato dato nel luglio 2022. Poi la questione è passata in tribunale, dove non sono mancate battaglie legali senza esclusione di colpi. Non sono mancate accuse reciproche che non hanno fatto altro che inasprire il clima già pesantissimo. La causa di separazione è stata avviata presso il tribunale Roma il 24 ottobre 2022, e da allora è stato scontro fra le due parti. Sia Totti che Blasi hanno tentato di attribuire all'ex partner la responsabilità della fine della relazione. Sono stati tirati in ballo tradimenti, testimonianze e tanto altro. Fra i nomi più menzionati, sicuramente quello dell'imprenditore e personal trainer Cristiano Iovino, che ha ammesso di aver avuto una relazione con la Blasi per almeno un anno. Versione che smentisce quanto affermato dalla conduttrice nel suo documentario Unica.

In un clima sempre più teso, i legali di ambo le parti hanno comunque lavorato per cercare di trovare un accordo. Attualmente sono in corso discussioni per stabilire l'assegno di mantenimento per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel.

L'udienza per il divorzio, salvo cambiamenti, è fissata per il 21 marzo 2026. Poi sia Francesco Totti che Ilary Blasi saranno liberi di dedicarsi interamente ai rispettivi nuovi partner, forse convolando addirittura a nozze.