La piscina, la proposta a Venezia, i quattro bulldog: la storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta

“Poi incontri quegli occhi che sanno resistere ai tuoi. E comincia la sfida più bella”. Ha usato parole intense, quasi poetiche, Federica Pellegrini per raccontare il sentimento che la lega a Matteo Giunta da ormai otto anni. L’occasione? L’anniversario per i quattro anni di matrimonio celebrato con romantici messaggi sui social e uno sguardo a quel percorso che li ha portati dall’essere atleta e allenatore a diventare una coppia e poi una famiglia. Un amore nato lontano dai riflettori e custodito a lungo nel segreto prima di trasformarsi, passo dopo passo, in una storia di vita condivisa.

L’amore nato in piscina

Giugno 2018. Dopo la morte del suo storico allenatore, Alberto Castagnetti, Federica Pellegrini ha scelto Matteo Giunta come suo preparatore atletico. Da ormai quattro anni Federica e Matteo lavorano fianco a fianco in piscina. Lei è reduce dalla fine della relazione con il collega Filippo Magnini quando capisce di provare per Giunta un sentimento che va oltre la stima professionale. “E’ una storia incredibile, nata lentamente”, confesserà la Divina a Domenica In anni dopo: “Avevo paura di rovinare il nostro rapporto lavorativo”.

Gli incontri segreti

Ottobre 2018. Nonostante la confessione di Federica, Matteo cerca di mantenersi distaccato per esigenze professionali, ma alla fine cede ai suoi sentimenti. Durante la festa di Halloween, complice qualche bicchiere di troppo, Matteo bacia Federica dando il via alla loro relazione. Uscire allo scoperto con la squadra e con la stampa, però, significherebbe mettere a rischio la carriera di entrambi così la coppia decide di vivere la storia in segreto. “Eravamo molto bravi e sempre professionali. Ancora non vivevamo sotto lo stesso tetto, quindi questo rendeva le cose un po’ più semplici, e quando volevamo stare comunque insieme e vivere insieme, arrivavamo in piscina con due macchine separate, in due momenti diversi, oppure con la stessa macchina e lui nel bagagliaio”, racconterà Federica alla Gazzetta.

Il red carpet a Roma

Settembre 2019. Per la stampa scandalistica Federica e Matteo sono a tutti gli effetti una coppia, ma entrambi non si espongono. L’esordio insieme sul red carpet del galà “Meravigliosi” organizzato dalla Federnuoto a Roma, però, appare come una conferma come i due cuori neri e i tanti puntini di sospensione che la nuotatrice scrive nella caption delle foto con Matteo condivise sui suoi canali social al termine della serata.

L’ufficialità

Luglio 2021. Dopo il settimo posto conquistato alla finale di Tokyo, Federica annuncia il ritiro e conferma la relazione sentimentale con Matteo ai microfoni del Tg1: “Matteo è stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro”. Poche settimane dopo è Matteo a parlare della relazione sulle pagine del Corriere: “Per tanto tempo in pubblico ci siamo comportati come due persone normali e confesso che mi ci vuole ancora un po’ a concedermi atteggiamenti affettuosi in pubblico”.

La convivenza

Lontano dai riflettori Federica e Matteo vivono la loro relazione come una coppia normale e scelgono Verona come città per iniziare a costruire il loro futuro. La stessa città dove negli ultimi anni la Divina si è allenata per mantenere i suoi record. Con loro ci sono i quattro bulldog francesi, Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca, che rendono la coppia una famiglia a tutti gli effetti.

La proposta a Venezia

Novembre 2021. Quattro mesi dopo essere usciti allo scoperto, Matteo chiede la mano di Federica con una romantica proposta a Venezia. Lo scenario è quello della Laguna e Matteo ha organizzato tutto nei minimi dettagli, ma la presenza dei paparazzi costringe Giunta a cambiare il programma della sua proposta. “Dopo il ristorante dovevamo percorrere una piccola via e sbucare in piazza San Marco dove le avrei fatto la fatidica domanda. Ma ho visto della gente, qualche movimento “sospetto”, ho temuto i paparazzi e allora ho cambiato idea: volevo che fosse un momento solo nostro. Gliel’ho detto in albergo, è stato bello e semplice”, racconterà lui al Corriere. Tutto avviene nella loro suite del Grand Hotel Danieli e la proposta è suggellata con un solitario firmato Tiffany & Co. Sui social entrambi condividono le foto del momento: lei cita Vasco (“Io e te all’infinito e tutto il mondo fuori”), lui sceglie Jovanotti (“Sono un ragazzo fortunato, ha detto sì”).

Il matrimonio

Il 27 agosto 2022 Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano. Il “sì, lo voglio” viene pronunciato nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. Federica indossa un abito classico creato dalla giovane stilista veneta Nicole Cavallo, mentre Matteo indossa un completo blu di Carlo Pignatelli, ma sceglie il bianco per l’abito del ricevimento che si svolge nel suggestivo JW Marriott Venice Resort, sull’Isola delle Rose al centro della laguna veneziana. All’ingresso, prima di essere accompagnata lungo la navata dal papà Roberto sulle note di “Dolce sentire”, Federica indossa scherzosamente un paio di occhiali da sole bianchi.

La nascita di Matilde

Luglio 2023. Federica e Matteo sono reduci dalla partecipazione al programma “Pechino Express”. Ai mondiali di Fukuoka la nuotatrice Molly O’Callaghan ha da poco superato il suo record nei 200 stile libero e lei coglie l’occasione per complimentarsi e fare un annuncio inatteso. “Gara fantastica, veramente una delle migliori che abbia visto negli ultimi 14 anni, ma voglio dirti qualcosa…”, scrive su Instagram Federica. Poi, alzando la maglietta, mostra la scritta “Ce lo riprenderemo” e le rotondità della gravidanza. Il 3 gennaio 2024 nasce Matilde.

La nascita di Rachele

Dicembre 2025. Sui social Matteo e Federica annunciano l’arrivo della seconda figlia. “Piovono polpette, ti aspettiamo piccolina”, scrive la coppia su Instagram, condividendo una foto di quattro mani intrecciate sulla pancia. Il 2 aprile 2026 all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria viene alla luce Rachele: Matteo e Federica annunciano la nascita così sui social: “La nostra piccola nata con la luna rosa”.

L’anniversario e le dediche social

Pochi giorni fa, il 27 agosto, Federica e Matteo hanno festeggiato il loro quarto anniversario di nozze. Per celebrare la ricorrenza la coppia si è scambiata romantici messaggi via social. “Poi incontri quegli occhi che sanno resistere ai tuoi. E comincia la sfida più bella che è a metà tra la voglia e la tortura. Quattro anni e quante vite abbiamo vissuto? Auguri Tato mio”, ha scritto Federica, pubblicando una foto del matrimonio. E la risposta di Matteo non si è fatta attendere. Dopo aver commentato il post (“As long as you love me”), ha condiviso sulla sua pagina Instagram una foto in gondola scattata nel giorno delle nozze: “Quattro anni e 2 meraviglie, buon anniversario amore mio”. Un botta e risposta che racconta la complicità di una coppia che continua a scegliersi ogni giorno.