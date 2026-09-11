Anche un Papa come Leone XIV ha i suoi miti. Pare che il momento più bello al Meeting di Rimini dove il Papa si è recato, più bello da un punto di vista solo personale, sia stato quando ha incontrato Lou Marini, il sassofonista e compositore della Blues Brothers Band. Il Papa è pazzo dei Blues Brothers, al punto che ho trovato pure una fotografia di lui giovane prete con tanto di basette, occhiali da sole e cappello alla Blues Brothers. Marini, che era ospite a Rimini, se lo è ricordato e gli ha portato un paio di occhiali originali del film, Ray-Ban anni ’50. La notizia? Il Papa ora li indossa felice e le suore che gli tengono in ordine al sua mansardina papale si sono rassegnate: in casa niente musica sacra, meglio la colonna sonora del film di Landis.